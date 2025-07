James Gunn si aspetta di leggere due sceneggiature su Batman entro la fine dell’anno

James Gunn, co-presidente dei DC Studios, ha recentemente rivelato che prevede di leggere due diverse sceneggiature di Batman entro la fine del 2025. Si può affermare con certezza che una delle sceneggiature sopra menzionate dovrebbe essere per The Batman Part II (per saperne di più), ma per quanto riguarda la seconda, si tratta della seconda sceneggiatura per The Brave and the Bold o di un film di World’s Finest?

A gennaio 2023, Gunn annunciò The Brave and the Bold come parte della prima ondata di film DCU sotto l’egida del Capitolo 1: Dei e Mostri. Andy Muschietti, regista di The Flash, è stato confermato alla regia, ma non è stato reso pubblico il nome dello sceneggiatore.

James Gunn ha più volte affermato che Batman è il suo personaggio preferito, e si vocifera sempre più che il prossimo film del DCU dopo Superman potrebbe essere un film di grande successo, con Superman e Batman insieme. Se ciò fosse vero, è possibile che la nuova versione di Batman del DCU faccia il suo debutto in quel film, anche prima di The Brave and the Bold.

Con The Batman Part II che prosegue la trama realistica di Matt Reeves e il DCU che si prepara a presentare la sua versione del Crociato Incappucciato, sembra che i fan avranno presto due Batman molto diversi da seguire sul grande schermo.