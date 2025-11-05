Serenity – L’isola dell’inganno: la spiegazione del finale

Il film Serenity – L’isola dell’inganno spiegava che nulla era come sembrava e si concludeva con un finale a sorpresa diverso da quasi tutti gli altri. Il film di Steven Knight, stroncato dalla critica, sembrava un thriller tradizionale, ma un colpo di scena nell’atto finale sconvolge la struttura narrativa. Serenity – L’isola dell’inganno inizia con un primo piano degli occhi di un ragazzino, e da lì l’attenzione si sposta immediatamente su Matthew McConaughey nei panni di Baker Dill, una guida di pesca. Quando l’ex moglie di Baker, Karen (Anne Hathaway), si presenta, gli fa un’offerta che lui non può rifiutare.

Vuole che Baker uccida il suo marito violento, Frank (Jason Clarke), durante una battuta di pesca programmata. Baker è più interessato a essere un buon padre per suo figlio e a comunicare con lui attraverso mezzi apparentemente telepatici. Dati gli elementi noir di Serenity – L’isola dell’inganno, la narrazione suggerisce che il libero arbitrio di Baker determina in ultima analisi il risultato. Tuttavia, il colpo di scena principale è che Baker è controllato da qualcun altro e che Plymouth Island è una simulazione al computer. In questo mondo, Serenity – L’isola dell’inganno non è solo una barca e Justice non è solo un pesce.

Serenity – L’isola dell’inganno parla di un videogioco di pesca ricodificato per vendetta

Il figlio di Baker ha creato il gioco basandosi sui ricordi di suo padre

In tutto Serenity – L’isola dell’inganno, Baker parla con suo figlio assente, suggerendo che esiste un forte legame tra loro e che alla fine si riuniranno; un’immagine surreale di Baker che incontra un ragazzo sott’acqua si allinea con la sua storia. Nel frattempo, il nemico di Baker, Frank, parla del suo figliastro e di come gli piaccia giocare ai videogiochi, con il film che taglia ripetutamente su un adolescente che crea un codice nella sua stanza (mentre gli adulti litigano nelle vicinanze).

La carta jolly di Serenity – L’isola dell’inganno è il misterioso uomo d’affari interpretato da Strong, Reid Miller. Durante una notte di pioggia battente, raggiunge Baker e, dopo aver bevuto un po’ di alcol, gli rivela un’informazione cruciale. Il suo obiettivo principale è vendere a Baker una nuova attrezzatura da pesca, ma prima gli offre una prova gratuita. Quando Baker insiste con Reid sulle sue intenzioni, lui esclama: “Io sono le regole”. Alla fine, Baker scopre di vivere in un mondo videoludico creato da suo figlio Patrick (Rafael Sayegh).

La compulsione di Baker per la pesca è solo un tratto del suo carattere, un pezzo di codice informatico.

L’obiettivo principale viene modificato. La compulsione di Baker per la pesca è solo un tratto del suo carattere, un pezzo di codice informatico. Patrick decide di cambiare drasticamente “le regole” per realizzare la fantasia di uccidere il suo patrigno violento nella vita reale. Nella simulazione, il protagonista Baker, ora consapevole di sé, è destabilizzato dal codice in continua evoluzione, senza sapere se pescare o uccidere. Una volta che Patrick completa il nuovo codice, Baker esegue il comando.

È in parte aiutato da un nuovo personaggio che sembra essere una versione simulata del creatore del videogioco: Patrick. In Serenity – L’isola dell’inganno, Baker trova Justice e Frank, la versione simulata del patrigno di Patrick, intraprende un viaggio finale verso Justice. Ma questa non è la rivelazione finale di Serenity: l’ispirazione nella vita reale di Baker, il padre di Patrick, è deceduto. È stato ucciso durante il servizio militare in Iraq. Baker rappresenta una versione idealizzata di ciò che avrebbe potuto essere.

Patrick uccide il suo patrigno nella realtà alla fine di Serenity – L’isola dell’inganno

Patrick pugnala l’uomo con un coltello

Per la maggior parte di Serenity – L’isola dell’inganno, Patrick usa il libero arbitrio in un mondo di sua creazione. Agli occhi dello spettatore, può sembrare un ragazzo impotente, costretto a sopportare la violenza che si svolge nella stanza accanto. Come molti bambini in situazioni simili, Patrick si rifugia nella sua “compulsione” personale, trasferendo così la sua energia alla versione simulata del padre defunto. Attraverso Baker, Patrick può vedere sua madre e suo padre riunirsi. Può infondere la sua influenza creativa per manipolare un mondo personalizzato.

Ma quando il cablaggio del cervello di Patrick cambia in Serenity, i suoi concetti creativi diventano una fantasia oscura e contorta. Dare a Baker il libero arbitrio di uccidere Frank non è sufficiente. Patrick trasferisce invece il potere di Baker a se stesso, nel mondo reale, e il creatore del gioco alla fine lascia il suo computer per cercare giustizia nella vita reale. Serenity – L’isola dell’inganno non finisce con la libertà di Patrick nella vita reale, anche se lui sperimenta la salvezza nella sua mente (ne parleremo più avanti).

Il presagio del colpo di scena del videogioco Serenity – L’isola dell’inganno

Il film lo prepara fin dalla prima scena

Fin dall’inizio, Serenity – L’isola dell’inganno preannuncia un mondo simulato. Naturalmente, c’è la scena iniziale, in cui il pubblico viene trasportato nella mente di un ragazzino, Patrick. Quando Baker appare per la prima volta, tuttavia, non c’è alcuna indicazione che ciò che viene presentato sullo schermo non sia reale. Baker sembra essere un altro pescatore scontroso, appassionato del proprio lavoro. In questo senso, l’introduzione di Baker è universalmente riconoscibile, poiché fallisce mentre fa qualcosa che ama; non riesce a catturare il pesce grosso, Justice.

Baker DIll è l’eroe, Duke il compagno, Karen la femme fatale, Frank il cattivo e Constance l’interesse amoroso idealizzato.

C’è qualcosa che non va nelle scene terrestri di Serenity – L’isola dell’inganno. I personaggi non sembrano avere molta profondità; parlano per cliché. Inoltre, il personaggio di McConaughey viene ripetutamente chiamato con il suo nome completo, Baker Dill. Col senno di poi, gli archetipi noir hanno senso perché i personaggi non dovrebbero avere molta profondità; sono solo versioni appena velate degli archetipi del genere: Baker Dill è l’eroe, Duke il compagno, Karen la femme fatale, Frank il cattivo e Constance l’interesse amoroso idealizzato.

Inoltre, Karen fa riferimento al “mondo reale” quando parla di Facebook. A quel punto, Serenity – L’isola dell’inganno suggerisce che questi personaggi vivono in un mondo parallelo, per quanto sottile possa essere. Mentre offre 10 milioni di dollari a Baker, Karen riconosce il motivo per cui è lì: fare un’offerta che il suo ex marito non può rifiutare. Più tardi, un personaggio secondario dice a Baker che è solo nella sua testa, e Duke, l’amico fedele, ribadisce alcune regole che Baker deve seguire.

In questa simulazione, Baker ha davvero un passato legato all’Iraq. E durante un momento di riflessione, afferma di “non essere davvero tornato”. Man mano che Serenity – L’isola dell’inganno procede, diventa evidente che nessuno dovrebbe morire nella simulazione di Patrick, il che spiega la confusione collettiva dei personaggi quando il creatore inizia a lavorare su un nuovo codice, contemplando nel contempo il proprio libero arbitrio.

A completamento delle anticipazioni del dialogo, Serenity – L’isola dell’inganno utilizza motivi visivi per sostenere i tropi di genere, associando i personaggi a colori specifici. Plymouth Island è ricca di rossi, verdi, bianchi e blu intensi, che si abbinano al design della stanza di Patrick. Quando Baker accetta di far parte di una simulazione, chiede a qualcuno la posizione esatta dell’isola nel mondo. Nella successiva scena della telefonata, la combinazione di colori è rosso, bianco e blu, in linea con la posizione geografica di Patrick, gli Stati Uniti.

Cosa significa davvero il finale di Serenity – L’isola dell’inganno

Nella sequenza finale di Serenity – L’isola dell’inganno, il film rende omaggio alle influenze del genere cinematografico, ma allo stesso tempo lancia un messaggio più ampio. Quando Baker parla al telefono con suo figlio, è qui che Serenity si presta a diverse interpretazioni, a seconda delle esperienze personali dello spettatore. Da un certo punto di vista, il finale di Serenity sembra suggerire che Patrick abbia accettato la morte di suo padre, il che a sua volta è correlato a un nuovo inizio e alla vita stessa.

Quando i due si incontrano su un molo nell’ultima scena, Patrick indossa una camicia rosso vivo e Baker ora ne indossa una blu vivo. Ciò implica che Patrick non è fuori dai guai, per così dire, ha sicuramente dei problemi legali (il rosso simboleggia i guai). E per Baker c’è un senso di chiarezza, evidenziato da una tonalità di blu intenso. Ma soprattutto, i due sono insieme, circondati da una luce bianca brillante.

Serenity solleva anche interrogativi sulla teoria della simulazione, l’idea che il mondo sia controllato da un potere superiore, un Dio tecnologico. L’autore Chuck Klosterman affronta questo concetto nel suo libro del 2016 But What If We’re Wrong?: Thinking About the Present As If It Were the Past, in cui discute l’idea che la vita come la conosciamo sia semplicemente la creazione di un ragazzo come Patrick di Serenity – L’isola dell’inganno, qualcuno che vive nel futuro e mette in scena varie simulazioni e fantasie. La giustizia assume molte forme e Serenity – L’isola dell’inganno può significare molte cose.

Altri film con finali simulati

Ci sono diversi film in cui l’intera trama ruota attorno a una simulazione al computer. L’esempio più evidente è Matrix. In quel film, non è la fine ad essere una simulazione, ma l’inizio. Tuttavia, con il proseguire della serie, ci si è chiesti cosa fosse reale e cosa fosse simulato. Ci sono persino indizi in Matrix: Resurrections che anche il mondo reale e la ribellione fossero simulazioni al computer per tenere gli umani occupati a pensare di liberarsi mentre i computer rimanevano al comando.

The Truman Show era l’esempio perfetto di un intero film che era una simulazione.

Pur non essendo una “simulazione al computer”, The Truman Show era l’esempio perfetto di un intero film che era una simulazione.

In questo film, Jim Carrey interpreta Truman Burbank, un uomo che vive una vita ideale. Tuttavia, presto si rende conto che qualcosa potrebbe non essere giusto. Alla fine scopre che la sua vita è falsa. Vive in una città dove tutti gli altri sono attori e la sua intera vita è uno dei programmi televisivi più seguiti al mondo. È l’unico a non sapere di vivere in un mondo fantastico.

Duncan Jones ha creato un film che utilizza una simulazione per risolvere un crimine. In Source Code, Jake Gyllenhaal interpreta il capitano dell’esercito americano Colter Steven. Sale su un treno e poi, con suo grande orrore, si rende conto che c’è una bomba. Il treno esplode e lui muore. L’unico problema è che si sveglia e sale di nuovo sul treno. Ben presto, Colt scopre di essere un soldato che è stato quasi ucciso, ha perso gran parte del suo corpo ed è tenuto in vita da macchine per scoprire chi ha piazzato la bomba sul treno. A differenza di Serenity – L’isola dell’inganno, quando Colt capisce cosa sta succedendo, decide di cambiare le cose.