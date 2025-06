John Wick 5: il regista riconosce la difficile sfida di un nuovo capitolo “soddisfacente”

Chad Stahelski, il co-creatore del franchise di John Wick, parla delle sfide affrontate nello sviluppo di John Wick 5. Il sequel è stato annunciato dalla Lionsgate al CinemaCon 2025, con la conferma del ritorno sia di Keanu Reeves che di Stahelski. Il franchise torna a breve sul grande schermo con lo spin-off di Ballerina con Ana de Armas, scatenando le discussioni sul prossimo sequel attualmente in fase di sviluppo.

In un’intervista con The Hollywood Reporter, Chad Stahelski ha rivelato la sfida che chi sta lavorando al progetto sta affrontando. Il co-creatore del franchise ha ammesso che dare un seguito soddisfacente al finale del Capitolo 4 è stato “un po’ un enigma“, ma hanno già una “storia piuttosto buona” su cui stanno “lavorando attivamente” per trasformarla in una sceneggiatura completa. Leggi i suoi commenti qui sotto:

Non vi mentirò, è un po’ un enigma. Io e Mike Finch, lo sceneggiatore di John Wick 4 che sta scrivendo anche il 5, abbiamo una bella storia che trovo fantastica. Una volta che avremo un libro di 50 pagine, se ne avremo voglia, ci siederemo con Keanu e daremo forma a questa storia. Sembra che tutti lo vogliano. Si tratta di capire se riusciamo a risolverlo. Ci stiamo lavorando attivamente. Il punto è… sarà soddisfacente?

Stahelski ha già chiarito che la trama di John Wick 5 non sarà un proseguimento della trama di High Table, poiché si è già conclusa con il Capitolo 4. Di recente, ha anche sottolineato che il motivo per cui erano titubanti riguardo al sequel è che non voleva deludere i fan del franchise. Sebbene il progetto sia stato confermato dalla Lionsgate, i recenti commenti del co-creatore sembrano indicare che il destino del progetto dipenda dalla capacità di trovare una storia sufficientemente valida da raccontare.