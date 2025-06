Mortal Kombat 2: i primi screen test “hanno il sapore di Avengers: Endgame”

Jeremy Slater, sceneggiatore di Mortal Kombat 2, ricorda di aver visto reazioni simili a quelle di Avengers: Endgame da parte dei fan durante le proiezioni di prova. Dopo aver terminato le riprese a gennaio 2024, il nuovo film di Mortal Kombat arriverà ufficialmente nelle sale il 24 ottobre. Basato sul popolare franchise di videogiochi omonimo di Ed Boon e John Tobias, il progetto è diretto da Simon McQuoid con una sceneggiatura di Slater. Il quarto capitolo della serie funge da sequel del reboot di Mortal Kombat del 2021.

In un’intervista con ComicBook, Jeremy Slater ha anticipato le reazioni simili a quelle di Avengers: Endgame durante le proiezioni di prova. Ha ricordato di aver visto il pubblico “applaudire e saltare dalla sedia” e ogni battuta andare a segno come si aspettavano, definendo l’esperienza “uno dei momenti più belli” della sua vita. Ecco i suoi commenti:

Non vedo l’ora che la gente veda il film. È in lavorazione da un po’. Aspettavamo la data di uscita giusta e il momento giusto. Ho partecipato a quelle proiezioni di prova, piene di fan di Mortal Kombat, e li ho visti reagire come ho reagito io ad Avengers: Endgame. Applaudivano e saltavano su dalle sedie. Ogni battuta andava a segno e loro la adoravano. È uno dei momenti più belli della mia vita. Ecco perché ti dedichi a questo mondo.

Sembra che Mortal Kombat 2 farà felici i giocatori

Le prime proiezioni di prova risalgono a diversi mesi fa, con molti fan di Mortal Kombat che si sono riversati su forum di discussione online come Reddit per condividere le loro esperienze. L’imminente sequel è stato elogiato per le sue sequenze d’azione, la sceneggiatura e la trama, e molti lo hanno già definito un miglioramento rispetto al reboot del 2021. I commenti di Slater riecheggiano questo sentimento tra i fan, offrendo al contempo ulteriori spunti sulle loro reazioni. Sembra che Mortal Kombat 2 abbia un profondo legame con gli amanti dei videogiochi.

Nella stessa intervista, Slater, che ha lavorato al film come suo primo adattamento videoludico, ha rivelato la sua profonda passione per i videogiochi, con Mortal Kombat che è stato “uno di quei giochi” per cui ha dovuto implorare i suoi genitori di regalargli un Genesis. Con questa prospettiva in mente, ha scherzato dicendo che il prossimo film “ha centrato” l’esperienza che volevano creare, con ogni attore in grado di interpretare ogni scena alla perfezione. Ha inoltre detto che Mortal Kombat 2 “ha avuto la migliore squadra di stunt del settore” ed è stato “più divertente e più grandioso” del primo film.

Tutto quello che c’è da sapere su Mortal Kombat 2

Mortal Kombat 2 è diretto da Simon McQuoid da una sceneggiatura scritta dallo sceneggiatore di Moon Knight Jeremy Slater. Il sequel vedrà il ritorno di Lewis Tan come Cole Young, Jessica McNamee come Sonya Blade, Josh Lawson come Kano, Tadanobu Asano come Lord Raiden, Mehcad Brooks come Jax, Ludi Lin come Liu Kang, Chin Han come Shang Tsung, Joe Taslim come Bi-Han e Sub-Zero, Hiroyuki Sanada nei panni di Hanzo Hasashi e Scorpion e Max Huang nei panni di Kung Lao.

Il sequel d’azione introdurrà anche una serie di nuovi personaggi oltre al Johnny Cage di Karl Urban, ovvero Adeline Rudolph (Resident Evil) nei panni di Kitana, Tati Gabrielle (You) nei panni di Jade, Martyn Ford (F9) nei panni dell’imperatore Shao Kahn, Damon Herriman di Mindhunter nei panni del demone di Netherrealm Quan Chi, Desmond Chiam (The Falcon and the Winter Soldier) nei panni del Re Edeniano Jerrod e Ana Thu Nguyen (Get Free) nei panni della Regina Sindel. Ulteriori dettagli sulla trama sono ancora tenuti nascosti. Il film è prodotto da James Wan, Michael Clear, Todd Garner e E. Bennet Walsh.