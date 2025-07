Jon M. Chu dirigerà il film live-action di Hot Wheels

Dopo aver visto Wicked raggiungere le 10 nomination agli Oscar e un incasso mondiale superiore ai 756 milioni di dollari, e mentre la seconda metà del musical in due parti uscirà al cinema a novembre, Jon M. Chu ha firmato un accordo per dirigere un film live-action di Hot Wheels per Mattel e Warner Bros. Pictures.

Juel Taylor e Tony Rettenmaier, un duo sceneggiatore e regista che ha al suo attivo lavori come Creed II e Hanno Clonato Tyrone, sono stati incaricati di scrivere la sceneggiatura, con la Bad Robot di J.J. Abrams e la Electric Somewhere di Chu alla produzione. Robbie Brenner produrrà per Mattel Studios insieme a Chu, Abrams e Michael Bostic, con la supervisione di Arturo Thur de Koós per Mattel Studios. Sheila Walcott e Zach Hamby supervisionano per Warner Bros. Pictures, insieme a Jon Cohen per Bad Robot e Jane Lee per Electric Somewhere.

Hot Wheels sarà un film d’azione

Hot Wheels è presentato come un film d’azione, ispirato alla linea di macchinine giocattolo più venduta della Mattel, che presenterà alcuni dei veicoli più belli ed eleganti al mondo. Ulteriori dettagli sulla trama non sono ancora riservati. Il progetto riunisce Chu con Warner Bros e Bad Robot, nell’ambito del loro attuale lavoro insieme su Oh, the Places You’ll Go!, un adattamento del classico racconto del Dr. Seuss, che segna il primo lungometraggio d’animazione di Bad Robot per il cinema.

In una dichiarazione a Deadline in merito alle notizie odierne su Hot Wheels, il Presidente e Chief Content Officer di Mattel Studios Brenner ha dichiarato: “La capacità di Jon di creare mondi ricchi ed elaborati con un punto di vista distintivo lo rende il narratore ideale per dare vita a Hot Wheels. I suoi film sono spettacoli visivi, vere delizie per gli occhi, ma ciò che li distingue è il modo in cui intreccia narrazioni indimenticabili all’interno di quelle splendide inquadrature. Insieme alla narrazione avvincente di Juel e Tony, questo team è in una posizione unica per catturare il cuore, l’adrenalina e lo spirito di Hot Wheels, un marchio leader nella cultura automobilistica”.

Chu ha aggiunto: “Hot Wheels è sempre stata più di una semplice questione di velocità: è immaginazione, connessione e il brivido del gioco. Portare questo spirito sul grande schermo è un’opportunità incredibile. Sono entusiasta di collaborare con Mattel Studios, Warner Bros. Pictures e Bad Robot per creare un’avventura che renda omaggio alla tradizione di Hot Wheels, guidandola verso un mondo completamente nuovo”.