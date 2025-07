Jurassic World – La Rinascita, ecco il primo punteggio di Rotten Tomatoes

Sono arrivate le prime recensioni di Jurassic World – La Rinascita e, con i critici discordanti sul nuovo inizio pianificato dal regista Gareth Edwards per il franchise, il film ha debuttato con un punteggio “Rotten” (Marcio).

Come riportato per la prima volta su SFFGazette.com, sono arrivate le recensioni di Jurassic World – La Rinascita. Sfortunatamente, sembra che la prossima parte della stagione estiva dei blockbuster avrà un inizio turbolento.

Luglio si preannuncia un mese impegnativo per le sale cinematografiche, con questo film, Superman, I Puffi e I Fantastici Quattro: Gli Inizi, tutti in competizione per l’attenzione degli spettatori. Tuttavia, le cattive notizie per Jurassic World – La Rinascita potrebbero essere buone notizie per l’Uomo di Domani se la prima ondata di recensioni contrastanti dovesse avere un impatto negativo sulle prospettive di incassi del nuovo inizio di Gareth Edwards per il franchise.

Al momento in cui scriviamo, su Rotten Tomatoes sono state contate 73 recensioni per il film, che attualmente si attesta su un “Rotten” del 58%. Il lato positivo è che il punteggio lo rende ben lontano dall’episodio con le peggiori recensioni del franchise.

Jurassic World Dominion del 2022 ha un misero 29%, mentre Jurassic World: Il regno distrutto ha il 47%. Seguono Jurassic Park III (49%), Il mondo perduto: Jurassic Park (52%), Jurassic World (72%) e Jurassic Park, l’unico “Certified Fresh” con il 91%.

Vale la pena notare che il franchise di Jurassic è in genere a prova di critica, il che significa che ci sono buone probabilità che La Rinascita sia ancora uno dei più grandi successi dell’estate. “È improbabile che Jurassic World – La Rinascita sia in cima alla classifica di qualcuno”, scrive The Hollywood Reporter. “Ma i fan di lunga data (me compreso) dovrebbero divertirsi.” Variety osserva: “Gareth Edwards rifiuta la superficialità dei tre film precedenti, dirigendo Scarlett Johansson e Jonathan Bailey attraverso una serie di scene tese ed emozionanti che si avvicinano di più al classico del 1993 di Steven Spielberg”.

IGN è stato meno entusiasta, spiegando: “Per un film che promette una ‘Rinascita’, l’ultimo Jurassic World gioca sulla frustrante sicurezza, rifacendosi al progetto del film originale, ma senza eliminare nessuno dei problemi dei film più recenti”. IndieWire ha fatto eco a questo sentimento affermando: “Inutile dire che ‘Rinascita’ non si fa alcun favore rifacendosi così spesso all’originale. Per quanto brutti siano stati alcuni dei sequel precedenti, nessuno di loro è stato così desideroso di misurarsi con il capolavoro di Spielberg”.

Suggerendo che i critici siano divisi, The Guardian ribatte: “Sembra rilassato e sicuro nel suo pastiche di Spielberg, nei suoi grandi momenti di pericolo con i dinosauri e nel suo dispiegamento di emozioni e risate. Forse la serie non può e non dovrebbe andare avanti all’infinito: abbiamo bisogno di idee nuove e originali. Questa sarebbe fantastica da realizzare”.

Entertainment Weekly aggiunge: “Jurassic Park – La Rinascita è uno dei capitoli più riusciti e soddisfacenti del franchise proprio perché, ehm, trova il modo di mantenere vivo il mantra di Loomis, mettendo in primo piano il senso di meraviglia del film rispetto a una mera e palese ricerca di denaro”.

Infine, Rohan Patel di ComicBookMovie.com afferma: “Jurassic World – La Rinascita inaugura una nuova era audace per il franchise, un’era che privilegia tensione, paura e spettacolo rispetto alla tradizione e all’esposizione. È un film adrenalinico che piace al pubblico e che capisce esattamente di cosa si tratta e mantiene esattamente ciò che promette”.