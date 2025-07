Superman: la Hall of Justice nel nuovo spot tv

L’uscita di Superman nei cinema è ormai alle porte e il film sta decisamente intensificando gli sforzi promozionali, tanto che oggi arriva anche la prima occhiata alla Hall of Justice. Quando le riprese si sono spostate da Cleveland e Cincinnati nel febbraio 2024, erano già iniziate le speculazioni sulla possibile inclusione del quartier generale della Justice League.

Diamo un primo sguardo a come apparirà la Hall of Justice in Superman, grazie a uno spot/promozione Toyota. “Vedi la Hall of Justice e ti accorgi che non è ancora finita”, ha detto James Gunn in una precedente intervista. “È di proprietà di Maxwell Lord, e lui è il proprietario della Justice Gang.”

Il quartier generale della DCU è ancora in costruzione, il che spiega il suo aspetto semplice per ora, come afferma Gunn. Ha anche precedentemente confermato che la Justice League non si è ancora formata, nonostante Superman sia attivo da tre anni.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).