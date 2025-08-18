Kingpin ha intenzione di scontrarsi con Spider-Man? Parola a Vincent D’Onofrio

La star di Daredevil: Rinascita, Vincent D’Onofrio, non ha fatto mistero del fatto che gli piacerebbe condividere lo schermo con lo Spider-Man di Tom Holland. Quando Kingpin è stato introdotto nel MCU con Hawkeye del 2021, il cattivo sembrava certamente abbastanza forte da affrontare il lancia-ragnatele.

Da allora, i Marvel Studios hanno inglobato le serie TV di Netflix, regalandoci un Wilson Fisk che rimane forte, ma forse non sovrumano. Tuttavia, i fan vogliono che questo scontro avvenga, ed è importante notare che il Kingpin del Crimine era un cattivo di Spider-Man prima di diventare l’arcinemico di Daredevil.

Secondo The Cosmic Circus, “Il piano con Kingpin è di farlo affrontare Spider-Man, cosa che non è cambiata. E per Brand New Day, è possibile che potremmo vedere una scena a metà o dopo i titoli di coda che accennerebbe a un imminente scontro contro di loro.”

Il sito ritiene che la Sony Pictures detenga i diritti cinematografici di Fisk (probabilmente perché ha debuttato sulle pagine di Amazing Spider-Man #50), quindi, a patto che loro e i Marvel Studios continuino a comportarsi in modo corretto, questo incontro potrebbe avvenire presto.

Per quel che vale, Vincent D’Onofrio ha scritto su X che non ha idea, per ora, di un suo coinvolgimento nel film di Spider-Man. Il sito ha condiviso altri aggiornamenti da questo angolo dell’MCU, anticipando le conseguenze della seconda stagione di Daredevil: Rinascita. “Molte delle persone che Kingpin ha rinchiuso saranno molto, molto arrabbiate con lui”, spiega il sito. “Si potrebbe tranquillamente dire che la guerra contro Fisk verrà combattuta.”

Questo potrebbe spiegare le notizie di una guerra tra bande a New York con cui Peter Parker si troverà a fare i conti in Spider-Man: Brand New Day, in uscita la prossima estate.

Per quanto riguarda i restanti membri dei Difensori, Luke Cage di Mike Colter e Iron Fist di Finn Jones, sembra che la spiegazione narrativa per l’attuale assenza dall’MCU sia che si siano “nascosti”. Abbiamo sentito che il piano è di cambiare il cast di entrambi i personaggi dopo Avengers: Secret Wars.

All’inizio di questo fine settimana, Charlie Cox ha confermato che la seconda stagione di Daredevil: Rinascita non sarà l’ultima della serie. Potete leggere di più a riguardo qui. “L’unica cosa che so non è certa. È molto difficile per la Marvel usare il mio personaggio”, ha detto D’Onofrio ad aprile. “È molto difficile, per via della proprietà e altre cose del genere.”

“Al momento, sono utilizzabile solo per le serie televisive”, ha continuato l’attore. “Diversi tipi di serie, qualunque esse siano, ma nemmeno un film unico su Fisk o qualcosa del genere, è tutto intrappolato nei diritti e cose del genere. Non so quando funzionerà, o se funzionerà mai, in realtà.”