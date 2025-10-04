HomeCinema News2025

Kirsten Dunst di nuovo nei panni di MJ? Ecco cosa ne pensa

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Kirsten Dunst
Kirsten Dunstsul red carpet del Festival di Cannes - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Kirsten Dunst ha interpretato Mary Jane Watson nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, ma non ha ripreso il ruolo accanto all’arrampicamuri di Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home, nonostante le voci secondo cui avrebbe dovuto apparire. Kirsten Dunst ha precedentemente affermato di non essere stata invitata a far parte del film, ma non ha escluso di interpretare di nuovo MJ in futuro.

“Voglio dire, senti, nessuno mi ha chiesto nulla, ma penso che… Voglio dire, questo multi-universo continua a evolversi all’infinito”, ha detto in un’intervista del 2022, prima di anticipare: “Sento che potrebbe succedere”.

Da allora, si sono susseguite voci secondo cui Raimi potrebbe tornare alla regia di un quarto film di Spider-Man e, all’inizio di questa settimana, il co-sceneggiatore di The Batman – Parte II, Mattson Tomlin, ha dichiarato di aver contattato il regista di Doctor Strange in the Multiverse of Madness per vedere se fosse interessato a collaborare alla sceneggiatura.

Tomlin ha parlato più volte in passato del suo desiderio di completare la saga di Raimi, rivelando che idealmente sarebbe interessato a esplorare le difficoltà di Peter Parker nel conciliare la crescita di una famiglia con la lotta al crimine. A Kirsten Dunst è stato chiesto della possibilità di tornare per un quarto film incentrato su MJ e Parker come genitori, mentre promuoveva il suo ultimo film, Roofman. “Sarebbe fantastico, vero? Voglio dire, non so se ai fan piacerà. Penso che sia un film interessante, vero? Io e Tobey lo rifaremmo, ma con dei bambini.”

Per quel che vale, Raimi ha detto che gli piacerebbe lavorare di nuovo con Maguire e Kirsten Dunst.

“Dopo aver realizzato Doctor Strange, ho capito che tutto è possibile, davvero tutto nell’universo Marvel, qualsiasi collaborazione”, ha detto il regista in un’intervista del 2002 a ComicBook.com. “Adoro Tobey. Adoro Kirsten Dunst. Penso che tutto sia possibile. Non ho una vera storia o un piano. Non so se la Marvel sarebbe interessata a questo in questo momento. Non so cosa ne pensino. Non ci ho ancora pensato. Ma sembra bellissimo. Anche se non fosse un film di Spider-Man, mi piacerebbe lavorare di nuovo con Tobey, in un ruolo diverso.”

Potrebbe davvero succedere? Nonostante il successo di No Way Home, non siamo sicuri di quanto Sony e Marvel sarebbero disposte a sviluppare un nuovo progetto di Spider-Man con il cast di Raimi quando Tom Holland tornerà presto al cinema in Brand New Day, che dovrebbe essere la prima parte di una nuova trilogia.

Articolo precedente
Hailee Steinfeld ci aggiorna sul suo ritorno al MCU
Articolo successivo
Jason Bateman alla regia di The Partner con Tom Holland
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved