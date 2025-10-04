Kirsten Dunst di nuovo nei panni di MJ? Ecco cosa ne pensa

Kirsten Dunst ha interpretato Mary Jane Watson nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, ma non ha ripreso il ruolo accanto all’arrampicamuri di Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home, nonostante le voci secondo cui avrebbe dovuto apparire. Kirsten Dunst ha precedentemente affermato di non essere stata invitata a far parte del film, ma non ha escluso di interpretare di nuovo MJ in futuro.

“Voglio dire, senti, nessuno mi ha chiesto nulla, ma penso che… Voglio dire, questo multi-universo continua a evolversi all’infinito”, ha detto in un’intervista del 2022, prima di anticipare: “Sento che potrebbe succedere”.

Da allora, si sono susseguite voci secondo cui Raimi potrebbe tornare alla regia di un quarto film di Spider-Man e, all’inizio di questa settimana, il co-sceneggiatore di The Batman – Parte II, Mattson Tomlin, ha dichiarato di aver contattato il regista di Doctor Strange in the Multiverse of Madness per vedere se fosse interessato a collaborare alla sceneggiatura.

Tomlin ha parlato più volte in passato del suo desiderio di completare la saga di Raimi, rivelando che idealmente sarebbe interessato a esplorare le difficoltà di Peter Parker nel conciliare la crescita di una famiglia con la lotta al crimine. A Kirsten Dunst è stato chiesto della possibilità di tornare per un quarto film incentrato su MJ e Parker come genitori, mentre promuoveva il suo ultimo film, Roofman. “Sarebbe fantastico, vero? Voglio dire, non so se ai fan piacerà. Penso che sia un film interessante, vero? Io e Tobey lo rifaremmo, ma con dei bambini.”

Per quel che vale, Raimi ha detto che gli piacerebbe lavorare di nuovo con Maguire e Kirsten Dunst.

“Dopo aver realizzato Doctor Strange, ho capito che tutto è possibile, davvero tutto nell’universo Marvel, qualsiasi collaborazione”, ha detto il regista in un’intervista del 2002 a ComicBook.com. “Adoro Tobey. Adoro Kirsten Dunst. Penso che tutto sia possibile. Non ho una vera storia o un piano. Non so se la Marvel sarebbe interessata a questo in questo momento. Non so cosa ne pensino. Non ci ho ancora pensato. Ma sembra bellissimo. Anche se non fosse un film di Spider-Man, mi piacerebbe lavorare di nuovo con Tobey, in un ruolo diverso.”

Potrebbe davvero succedere? Nonostante il successo di No Way Home, non siamo sicuri di quanto Sony e Marvel sarebbero disposte a sviluppare un nuovo progetto di Spider-Man con il cast di Raimi quando Tom Holland tornerà presto al cinema in Brand New Day, che dovrebbe essere la prima parte di una nuova trilogia.