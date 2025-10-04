Hailee Steinfeld ci aggiorna sul suo ritorno al MCU

Hailee Steinfeld ha fatto il suo debutto nell’MCU nella serie Disney+ Hawkeye nei panni di Kate Bishop, prima di tornare per una breve apparizione nella scena post-credits di The Marvels con Kamala Khan interpretata da Iman Vellani.

L’episodio eccitante del sequel di Captain Marvel ha aperto la strada a un progetto sui Giovani Vendicatori (ora ritenuto una serie sui Champions), ma si vocifera che almeno alcuni degli eroi che comporranno la squadra appariranno in Avengers: Doomsday e/o Avengers: Secret Wars.

Un’indiscrezione più recente affermava che Bishop sarebbe diventata la leader dei Campioni una volta che si fossero consolidati come squadra. Hailee Steinfeld si è mostrata riservata riguardo a un potenziale ritorno nell’MCU in precedenti interviste, e (per lo più) è rimasta a bocca cucita quando Variety le ha chiesto del suo nome in un annuncio su IMDb per Champions (sostiene di “non sapere cosa sia”).

“L’ho visto! Mi stai dicendo che chiunque può semplicemente aggiornare IMDb ora? Perché una parte di me pensava: ‘È qualcuno a caso che butta lì roba? O qualcuno che sa qualcosa?’ Per quanto riguarda la Marvel, sono sempre lì ad aspettare vicino al telefono. Adoro quella famiglia. Sono così grata di farne parte. Ogni volta che hanno bisogno di me, sanno dove trovarmi.”

La candidata all’Oscar presta anche la voce a Gwen Stacy nei film animati di Spider-Man della SONY, e riprenderà il ruolo per il terzo e ultimo capitolo, Beyond The Spider-Verse.

“Ci stiamo lavorando”, dice quando le viene chiesto un aggiornamento sul terzo capitolo. “A volte mi chiedo se qualcosa venga mai scartato, perché ho pronunciato la parola “Miles” in così tanti modi e toni diversi – probabilmente hanno un’intera biblioteca. Ma il processo è in continua evoluzione. Non si ottiene mai la sceneggiatura completa in cima. Si evolve. E questo rende tutto così folle e divertente.”

Infine, Hailee Steinfeld ha rivelato di essersi sentita citare in diverse occasioni alcune battute di dialoghi NSFW di I Peccatori Sinners di Ryan Coogler. Se avete visto il film, dovreste avere un’idea abbastanza precisa di quali (il significato dell’asterisco richiederà un po’ di lavoro). “Ti ho sentito forte e chiaro, ma poi mi hai infilato la lingua nel c*lo e mi hai scopato così forte che ho pensato avessi cambiato idea.”

“Oh Dio. Ci sono stati un paio di momenti in cui alla gente piace ripetere certe battute nel film, soprattutto quella. È sempre… sì, imbarazzante. Tipo, ti rispetto e ti apprezzo, ma so qual è la battuta. Non devi dirmelo. Soprattutto quando qualcuno nelle vicinanze non è al corrente, la situazione può diventare strana in fretta.”

Siamo sicuri al 99% che Bishop apparirà in almeno uno dei prossimi film degli Avengers, ma anche se non dovesse farlo, è impossibile che Hailee Steinfeld non torni a interpretare il ruolo prima o poi.