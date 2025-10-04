Jason Bateman alla regia di The Partner con Tom Holland

La collaborazione tra Tom Holland e Jason Bateman è ormai certa, dato che i due stanno lavorando insieme all’adattamento cinematografico di un romanzo best seller di John Grisham. Deadline ha riportato per primo la notizia il 2 ottobre, secondo cui Bateman è in lizza per dirigere The Partner della Universal Studios, basato sul thriller legale di Grisham del 1997. Si unisce così a Holland, che dovrebbe recitare nel film e occuparsi della produzione. Bateman sarà anche produttore esecutivo attraverso la sua società di produzione Aggregate Films.

Holland ha firmato per The Partner nel gennaio 2025, quando è stato anche annunciato che Graham Moore, lo sceneggiatore premio Oscar di The Imitation Game, avrebbe scritto la sceneggiatura. Non sono stati annunciati altri membri del cast e al momento della stesura di questo articolo non è stata fissata alcuna data di uscita.

Questo sarà il terzo lungometraggio diretto da Bateman, dopo Bad Words del 2013 e La famiglia Fang del 2015. Nei 10 anni trascorsi dall’ultima regia di un lungometraggio, Bateman ha diretto serie TV, vincendo un Emmy per la regia della sua serie di successo Netflix Ozark, oltre a dirigere due episodi della sua ultima serie Netflix, Black Rabbit.

Al momento non è chiaro quando inizieranno le riprese di The Partner, ma Holland è attualmente impegnato nella produzione di Spider-Man: Brand New Day, la cui uscita è prevista per il 31 luglio 2026. Holland è di recente stato impegnato anche in The Odyssey di Christopher Nolan, la cui uscita è prevista per il 17 luglio 2026. I fan si stanno anche interrogando sul futuro di Holland nei panni di Spider-Man e sulla sua possibile partecipazione al prossimo Avengers: Secret Wars, per il quale al momento non è stata confermata la sua presenza.

Di cosa parla The Partner

The Partner racconta la storia di Patrick Lanigan, un giovane socio di un prestigioso ma disonesto studio legale. Nel tentativo di iniziare una nuova vita, Lanigan ruba 90 milioni di dollari a un cliente, finge la propria morte e si trasferisce in Sud America. Tuttavia, quando il cliente scopre che il suo denaro è stato rubato, si rifiuta di credere che Lanigan sia morto ed è determinato a rintracciarlo, mandando all’aria i piani di Lanigan.

The Partner è l’ultima opera dell’autore di thriller legali ad arrivare sul grande schermo. Dieci dei romanzi di John Grisham sono già stati trasformati in film, tra cui successi al botteghino come Il socio, Il rapporto Pelican, Il cliente e Il momento di uccidere. The Partner è la prima opera di Grisham ad essere adattata per il cinema dal 2004, quando il suo romanzo a tema natalizio, Skipping Christmas, è diventato Christmas with the Kranks.