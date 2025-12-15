Knives Out 4 riceve un promettente aggiornamento da Rian Johnson

Knives Out 4 sembra sempre più probabile dopo un aggiornamento positivo da parte dello sceneggiatore/regista Rian Johnson. Dopo il successo del primo film Knives Out nel 2019, Johnson ha continuato la sua serie misteriosa su Benoit Blanc con due sequel, il più recente dei quali, Wake Up Dead Man è uscito su Netflix il 12 dicembre. Mentre il film continua a riscuotere successo, Johnson ha dichiarato a EW di avere alcune idee preliminari sulla trama di un possibile Knives Out 4. “Ho alcune idee di base, elementari, concettuali”, ha detto il regista. “Del tipo: ‘Ok, sarebbe interessante se fosse questo genere di cosa’”.

Johnson chiarisce poi che ci sono ancora molti elementi della trama necessari per un altro capitolo che non ha ancora definito. “Non ho idee concrete”, dice. “Non ho ancora un tema, non ho una location. È tutto piuttosto vago, e penso che sia meglio mantenerlo così finché non sarò pronto a sedermi e scriverlo”. Quando Johnson finalmente si metterà a scrivere Knives Out 4, sembra che il regista continuerà una tendenza già vista nei tre capitoli usciti finora, in termini di come la storia e i personaggi riflettono l’attuale clima negli Stati Uniti.

“Per me, parte del fare questi film è reagire al momento presente, non necessariamente con eventi di attualità o politica o cultura in particolare, ma in termini di ciò che tutti noi stiamo provando nel mondo in quel momento. Il controllo dell’atmosfera degli Stati Uniti e del momento in cui ci troviamo”, ha affermato. “Mi piace che questi film non siano senza tempo, di per sé, e che abbiano tutti un piede in qualcosa che è comune a tutti noi nel nostro momento presente. Quindi, sì, non lo so. Ho un’idea vaga, ma cerco di mantenerla vaga fino al momento di realizzarla“.

Le recensioni di Wake Up Dead Man sono state entusiastiche da parte della critica e il film attualmente si attesta al 92% su Rotten Tomatoes, rendendolo il secondo film più votato della serie. Knives Out (2019) è ancora in testa con il 97%, mentre Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022) è al terzo posto con il 91%. Tutti e tre i film, quindi, hanno ricevuto un’accoglienza estremamente positiva. I film sono stati elogiati per le loro trame imprevedibili, i cast corali di grande talento e la performance sempre affascinante di Daniel Craig nei panni di Blanc. Un possibile quarto capitolo sembra dunque molto probabile.