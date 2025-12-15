HomeCinema News2025

Knives Out 4 riceve un promettente aggiornamento da Rian Johnson

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Rian Johnson sul set di Wake Up Dead Man - Cortesia di Netflix

Knives Out 4 sembra sempre più probabile dopo un aggiornamento positivo da parte dello sceneggiatore/regista Rian Johnson. Dopo il successo del primo film Knives Out nel 2019, Johnson ha continuato la sua serie misteriosa su Benoit Blanc con due sequel, il più recente dei quali, Wake Up Dead Man è uscito su Netflix il 12 dicembre. Mentre il film continua a riscuotere successo, Johnson ha dichiarato a EW di avere alcune idee preliminari sulla trama di un possibile Knives Out 4. “Ho alcune idee di base, elementari, concettuali”, ha detto il regista. “Del tipo: ‘Ok, sarebbe interessante se fosse questo genere di cosa’”.

Johnson chiarisce poi che ci sono ancora molti elementi della trama necessari per un altro capitolo che non ha ancora definito. “Non ho idee concrete”, dice. “Non ho ancora un tema, non ho una location. È tutto piuttosto vago, e penso che sia meglio mantenerlo così finché non sarò pronto a sedermi e scriverlo”. Quando Johnson finalmente si metterà a scrivere Knives Out 4, sembra che il regista continuerà una tendenza già vista nei tre capitoli usciti finora, in termini di come la storia e i personaggi riflettono l’attuale clima negli Stati Uniti.

Per me, parte del fare questi film è reagire al momento presente, non necessariamente con eventi di attualità o politica o cultura in particolare, ma in termini di ciò che tutti noi stiamo provando nel mondo in quel momento. Il controllo dell’atmosfera degli Stati Uniti e del momento in cui ci troviamo”, ha affermato. “Mi piace che questi film non siano senza tempo, di per sé, e che abbiano tutti un piede in qualcosa che è comune a tutti noi nel nostro momento presente. Quindi, sì, non lo so. Ho un’idea vaga, ma cerco di mantenerla vaga fino al momento di realizzarla“.

Le recensioni di Wake Up Dead Man sono state entusiastiche da parte della critica e il film attualmente si attesta al 92% su Rotten Tomatoes, rendendolo il secondo film più votato della serie. Knives Out (2019) è ancora in testa con il 97%, mentre Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022) è al terzo posto con il 91%. Tutti e tre i film, quindi, hanno ricevuto un’accoglienza estremamente positiva. I film sono stati elogiati per le loro trame imprevedibili, i cast corali di grande talento e la performance sempre affascinante di Daniel Craig nei panni di Blanc. Un possibile quarto capitolo sembra dunque molto probabile.

Articolo precedente
James Gunn rompe il silenzio riguardo Brainiac in Man of Tomorrow
Articolo successivo
The Batman – Parte II: il ruolo di Scarlett Johansson sarebbe legato a un importante cattivo della DC
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved