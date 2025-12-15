The Batman – Parte II: il ruolo di Scarlett Johansson sarebbe legato a un importante cattivo della DC

Scarlett Johansson entrerà a far parte del cast di The Batman – Parte II secondo quanto rivelato da un nuovo report della DC che svela il personaggio che apparentemente interpreterà, legato a un importante cattivo. Dopo l’uscita del film nel 2022, l’universo di The Batman si sta espandendo con lo sviluppo del sequel. Il report rivela che The Batman – Parte II è attualmente in fase di casting per i ruoli di Harvey e suo padre, Christopher Dent.

A quanto pare, Matt Reeves aveva contattato Brad Pitt per il ruolo di Christopher, ma lui sembra aver rifiutato l’offerta. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter venerdì 12 dicembre, la rivista ha affrontato le precedenti voci su Pitt con quanto segue: “Brad Pitt sarà in The Batman – Parte II? La notizia è nell’aria da mesi e abbiamo cercato di verificarla. Purtroppo, fonti vicine alla produzione dicono di no, Pitt non sarà nel film, che secondo quanto ci è stato detto dovrebbe essere girato a maggio”.

Il cast di The Batman – Parte II non solo vedrà Robert Pattinson tornare nel ruolo principale, ma anche il ritorno di Oz Cobb interpretato da Colin Farrell. Secondo quanto riferito, il film è ambientato solo poche settimane dopo la serie TV The Penguin. Se Harvey finisse nel sequel di Reeves, questa sarebbe la seconda serie live-action a vedere la partecipazione del famoso nemico di Batman, subito dopo il primo film. Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan ha introdotto Harvey nella serie, con Aaron Eckhart nei panni del cattivo della DC.

Tutto quello che sappiamo su The Batman – Parte II

The Batman – Parte II è uno dei film più attesi del nuovo panorama DC, ma il suo percorso produttivo non è stato privo di ostacoli. Inizialmente previsto per ottobre 2025, il sequel diretto da Matt Reeves è stato rinviato al 1° ottobre 2027. I ritardi sono stati giustificati da esigenze legate alla scrittura della sceneggiatura e al calendario riorganizzato della DC sotto la nuova guida di James Gunn e Peter Safran, che stanno ristrutturando l’intero universo narrativo. Nonostante ciò, Reeves ha confermato che le riprese inizieranno nella primavera 2026 e Gunn ha recentemente letto la sceneggiatura, definendola “grandiosa”, un segnale incoraggiante per i fan.

Sul fronte del cast, è confermato il ritorno di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman, all’interno dell’universo narrativo alternativo noto come “Elseworlds”, separato dal DCU principale. Dovrebbero tornare anche Jeffrey Wright come il commissario Gordon e Andy Serkis nel ruolo di Alfred. I rumor più insistenti ruotano attorno alla possibile introduzione di Hush e Clayface (che avrà inoltre un film tutto suo) come villain principali, anche se nulla è stato ancora ufficializzato. C’è chi ipotizza un ampliamento del focus sulla corruzione sistemica di Gotham, riprendendo i toni noir e investigativi del primo capitolo, con Batman sempre più immerso in un mondo in cui la linea tra giustizia e vendetta si fa sottile.

Per quanto riguarda la trama, le indiscrezioni suggeriscono un’evoluzione psicologica per Bruce Wayne, alle prese con le conseguenze delle sue azioni e un Gotham sempre più caotica, anche dopo gli eventi della serie spin-off The Penguin con Colin Farrell (anche lui probabile membro del cast). Alcune fonti parlano di un possibile scontro morale con Harvey Dent, figura ambigua per eccellenza, o di un Batman costretto a confrontarsi con i limiti del suo metodo. Al momento, tutto è però ancora avvolto nel riserbo, ma la conferma della sceneggiatura completa e approvata lascia ben sperare per l’inizio delle riprese entro l’autunno e per un sequel che promette di essere ancora più cupo, ambizioso e introspettivo.

Reeves spera naturalmente che il suo prossimo film su Batman abbia lo stesso successo del primo. The Batman del 2022 ha avuto un’ottima performance al botteghino, incassando oltre 772 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo un ampio consenso da parte della critica. Queste recensioni entusiastiche sono state portate avanti nella stagione dei premi, visto che il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar. Nel frattempo, Reeves ha espanso la serie DC Elseworld con la già citata serie spin-off di Batman, The Penguin, disponibile su Sky e NOW, per l’Italia.

L’uscita di The Batman – Parte II è ora prevista per il 1 ottobre 2027.