James Gunn rompe il silenzio riguardo Brainiac in Man of Tomorrow

Con le voci che circolano su alcuni attori candidati per il ruolo di Brainiac in Man of Tomorrow di James Gunn, il co-CEO della DC Studios mette le cose in chiaro. Il capitolo 1 dell’universo DC, come noto, è in fase di realizzazione, con Superman interpretato da David Corenswet già pronto per la sua prossima apparizione nella serie. A seguito dei post sui social media su Threads che parlavano della candidatura di Dave Bautista per il ruolo di Brainiac, Gunn ha rilasciato una risposta ufficiale su tutte le voci relative al DCU riguardanti il nemico di Superman.

“Dimentichiamo per un attimo che non ho mai detto che Brainiac era nel film. Adoro Dave Bautista e ho molte idee su chi potrebbe interpretare nel DCU. Ma lui e io non abbiamo mai discusso di un ruolo in Man of Tomorrow, né ne abbiamo discusso tra di noi alla DC. Inoltre, in verità, NESSUNO dei nomi, tra i sei o sette che ho visto circolare come possibili candidati per un ruolo, ha fatto un provino o è stato preso in considerazione. In generale, lascio perdere le voci stupide – e questa non è certo la più stupida che ho sentito di recente – ma Dave è un amico e questo rende la cosa più irritante. A proposito, non sto incolpando chi ha pubblicato il post – immagino che la notizia provenga da altre fonti“, sono le parole del regista.

Inizialmente si era vociferato che uno dei favoriti per il ruolo di Brainiac fosse Bautista, in seguito alle prime notizie riportate nel novembre 2025 da The Wrap secondo cui sarebbe stato il principale antagonista di Man of Tomorrow. Tuttavia, vale la pena notare che Gunn non ha mai affermato categoricamente che l’iconico nemico di Superman non sarà affatto nel film.

Il regista si limita a dire: “Dimentichiamo per un attimo che non ho mai detto che Brainiac fosse nel film”, poiché non ha formalmente negato che il personaggio faccia parte del film. Tra gli altri attori che secondo alcune indiscrezioni potrebbero interpretare il famoso antagonista della DC Comics c’è anche Matt Smith, ma Gunn non lo ha specificatamente indicato come uno dei nomi che ha preso in considerazione.

Tutto quello che sappiamo su Man of Tomorrow

Le riprese principali di Man of Tomorrow dovrebbero iniziare nella primavera del 2026, con una data di uscita fissata per il 9 luglio 2027. David Corenswet riprenderà il ruolo nel sequel al fianco di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, poiché i due si alleeranno contro questo nuovo nemico, come ha dichiarato il regista.

James Gunn ha infatti affermato: “È una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman. Mi è piaciuto molto lavorare con Nicholas Hoult. Purtroppo mi identifico con il personaggio di Lex. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due. Adoro la sceneggiatura”.

Gunn annunciato Man of Tomorrow sui social media il 3 settembre. Nel suo annuncio, lo sceneggiatore e regista ha incluso un’immagine tratta dal fumetto in cui Superman è in piedi accanto a Lex Luthor nella sua Warsuit. Nei fumetti DC, Lex crea la tuta per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Mentre l’immagine teaser suggeriva che Lex e Superman sarebbero stati di nuovo in contrasto, ora sembra che Lex userà la sua Warsuit per poter essere allo stesso livello di Superman per qualsiasi grande minaccia si presenti loro.

Al momento, è confermata la presenza della Lois Lane di Rachel Brosnahan. Il co-CEO della DC Studios ha risposto a un fan su Threads all’inizio di settembre 2025 che Lois avrà un “ruolo importante”. Il villain del film sarà Brainiac, secondo quando sostenuto da più fonti.

Il film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”.