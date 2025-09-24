La famiglia Leroy, dal 25 settembre al cinema il film con Charlotte Gainsbourg

Wanted è lieta di svelare le prime clip di La famiglia Leroy, diretto da Florent Bernard con Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Lily Aubry e Hadrien Heaulmé, in arrivo nei cinema italiani dal 25 settembre.

Un ritratto di famiglia, realistico, divertente, intimo e in parte autobiografico in cui Bernard – al suo esordio nel lungometraggio – rappresenta la disgregazione e la ricerca disperata di riunione di una famiglia composta da madre, padre e due figli adolescenti. Sandrine, magistralmente interpretata da Charlotte Gainsbourg, dopo vent’anni di matrimonio comunica a figli e marito di volersi separare, una decisione non improvvisa ma frutto di anni di stanchezza e disinnamoramento. Christophe, inguaribile nostalgico, cerca di ricucire il rapporto d’amore con un viaggio nei luoghi simbolici della storia della loro famiglia, che si rivelerà però rocambolesco, difficile, profondo e lontano dal raggiungere gli obbiettivi immaginati.

“Avevo visto diverse opere che trattavano la separazione dei genitori e il più delle volte mi mancava il punto di vista dei figli (…)” dichiara il regista. “Io ho voluto affrontare questo tema con sincerità, collocandomi a metà strada tra le due cose, e ho realizzato una commedia agrodolce, con un pizzico di nostalgia ma con battute e situazioni comiche”.

La famiglia, i sentimenti, e le difficoltà di comunicare sono i principali temi de La famiglia Leroy che sarà nelle sale italiane dal 25 settembre con Wanted.

Un film corale e al contempo illuminato dal ruolo di Charlotte Gainsbourg, sempre in bilico tra dolcezza e malinconia. La star francese di L’accusa (Les choses humaines) e tanti altri successi è particolarmente amata da Wanted Cinema, che ha distribuito altri film da lei interpretati, come Passeggeri della notte, Gli amori di Suzanna Andler e Jane by Charlotte la sua prima regia.

La trama di La famiglia Leroy

Sandrine Leroy comunica al marito Christophe di voler divorziare. I loro figli saranno presto abbastanza grandi da lasciare la casa. In un ultimo tentativo tanto audace quanto inverosimile, Christophe organizza un fine settimana per salvare il suo matrimonio: un viaggio attraverso i luoghi chiave della storia della loro famiglia. Un viaggio spensierato, ma che alla fine non sarà facile…