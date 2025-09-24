La mano sulla culla: trailer del film con Mary Elizabeth Winstead e Maika Monroe

È disponibile il trailer del film 20th Century Studios La mano sulla culla, una versione moderna dell’omonimo classico. Il thriller psicologico della regista Michelle Garza Cervera, con Mary Elizabeth Winstead e Maika Monroe, debutterà il 19 novembre in esclusiva su Disney+.

Mary Elizabeth Winstead interpreta Caitlin Morales, una ricca mamma di periferia che assume una nuova tata, Polly Murphy (Maika Monroe), per poi scoprire che lei non è la persona che dice di essere. La mano sulla culla vede anche la partecipazione di Raúl Castillo, Martin Starr, Mileiah Vega, Riki Lindhome e Shannon Cochran, ed è scritto da Micah Bloomberg sulla base di una sceneggiatura di Amanda Silver. I produttori sono Michael Schaefer, Mike LaRocca e Ted Field, mentre gli executive producer sono Michael Napoliello, Maria Frisk e Seth William Meier.