5 anni dopo, il ritorno di Chris Evans in Avengers: Doomsday può finalmente riportare in vita il suo Captain America 4 cancellato

Il ritorno di Chris Evans nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Steve Rogers è ormai ufficiale. Il primo trailer di Avengers: Doomsday ha infatti confermato la presenza dell’attore nel cast, smentendo definitivamente le precedenti dichiarazioni con cui Evans aveva negato un suo coinvolgimento nel progetto.

Il teaser suggerisce inoltre sviluppi narrativi di grande rilievo: Steve Rogers e Hayley Atwell (Peggy Carter) avrebbero avuto un figlio, mentre il Captain America di Evans sembra aver definitivamente messo da parte il costume visto in Avengers: Endgame. Elementi che delineano il ruolo che il personaggio potrebbe avere in Avengers: Doomsday e che, soprattutto, riaccendono l’attenzione su un progetto mai realizzato: un Captain America 4 con Evans protagonista.

Dopo Endgame, in cui Steve Rogers rimane nel passato cedendo scudo e identità a Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, sembrava che l’arco narrativo del personaggio fosse definitivamente concluso. Eppure, nel 2021, alcune indiscrezioni avevano parlato di trattative tra Marvel ed Evans per un ritorno in un film solista, notizia che l’attore aveva pubblicamente smentito. Solo anni dopo è emerso che l’idea fosse reale: secondo quanto riportato, Marvel aveva tentato di sviluppare un film incentrato su Steve Rogers e Peggy Carter, senza però riuscire a definire una storia solida.

Nel frattempo, il franchise ha comunque proseguito il suo corso con Captain America: Brave New World, affidando il ruolo principale al Sam Wilson di Mackie. Il ritorno di Evans in Avengers: Doomsday apre però nuove possibilità. Da un lato, il film potrebbe integrare alcuni elementi del progetto mai realizzato, mostrando scorci della vita di Steve e Peggy lontano dai riflettori degli Avengers. Dall’altro, il suo rientro potrebbe fungere da ponte per un vero e proprio Captain America 4 con Evans, ambientato tra Doomsday e Secret Wars.

In entrambi i casi, il Marvel Cinematic Universe sembra finalmente pronto a recuperare una storyline rimasta per anni nel cassetto, trasformando il ritorno di Steve Rogers non in una semplice operazione nostalgia, ma in un tassello narrativo capace di dare nuova profondità al personaggio.