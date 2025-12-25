I 10 migliori film di fantascienza del 2025

The Running Man

Pochi film di fantascienza nel 2025 erano più attesi di The Running Man. Basato sull’omonimo romanzo dell’iconico autore Stephen King, questo era il secondo adattamento della storia dopo il film del 1987 con Arnold Schwarzenegger.

Il film ha visto il creativo regista Edgar Wright alla regia e ha visto la partecipazione della star emergente Glen Powell nel ruolo principale. Aggiungete un cast di supporto composto da Colman Domingo, Josh Brolin, Emilia Jones, Michael Cera, William H. Macy e Lee Pace, solo per citarne alcuni, e avrete la ricetta per il successo.

Alla fine, The Running Man ha faticato al botteghino e i critici hanno ritenuto che il film fosse un po’ affrettato rispetto al materiale originale. Detto questo, rimane un film d’azione divertente con molti elementi fantascientifici e merita di essere visto.