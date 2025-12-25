A Quiet Place 3: tutto quello che sappiamo sul nuovo capitolo della saga horror

Il franchise di A Quiet Place è diventato in pochi anni uno dei casi più emblematici dell’horror contemporaneo, capace di coniugare tensione pura, racconto familiare e una mitologia apocalittica essenziale ma potentissima. I primi due film, diretti da John Krasinski, hanno trasformato il silenzio in linguaggio narrativo, imponendo una grammatica visiva e sonora riconoscibile, imitata e studiata, ma mai realmente replicata.

Dopo A Quiet Place Parte 2, uscito nel 2020, il futuro della saga è apparso a lungo incerto. L’universo narrativo si è però espanso con lo spin-off A Quiet Place: Day One, diretto da Michael Sarnoski, che ha mostrato le origini dell’invasione. Ora, con A Quiet Place 3, la saga è pronta a tornare al suo cuore emotivo: la storia della famiglia Abbott.

A Quiet Place 3: John Krasinski è al lavoro sulla sceneggiatura

Un aggiornamento incoraggiante sullo stato del progetto è arrivato direttamente da Emily Blunt, protagonista dei primi due capitoli. In una recente intervista a Deadline, l’attrice ha rivelato che John Krasinski è attualmente immerso nella scrittura del film, adottando un processo creativo quasi ascetico.

Secondo Blunt, il regista si sarebbe “isolato” per lavorare alla sceneggiatura, condividendo pochissimi dettagli persino con lei. Un approccio che l’attrice ha definito scherzosamente “monastico”, ma che le ha anche trasmesso grande entusiasmo e curiosità per ciò che il marito sta costruendo. Il fatto che Krasinski stia scrivendo personalmente il film conferma la volontà di mantenere una forte coerenza autoriale con i capitoli precedenti.

La data di uscita: A Quiet Place 3 arriva nell’estate 2027

Sul fronte distributivo, A Quiet Place 3 ha attraversato diversi rinvii. Inizialmente annunciato nel 2022 e previsto per il 2025, il film era stato rimosso dal calendario prima che Krasinski confermasse ufficialmente il suo ritorno alla regia, fissando una nuova data al 9 luglio 2027.

Secondo quanto riportato da Deadline, l’uscita è stata ora nuovamente spostata, ma solo di poche settimane: il film arriverà nelle sale il 30 luglio 2027. Una scelta strategica che evita la concorrenza diretta con Superman: Man of Tomorrow, previsto per il 9 luglio. Al momento, A Quiet Place 3 risulta essere l’unica grande uscita programmata per quella data.

Regia, produzione e continuità creativa

John Krasinski non sarà solo regista, ma anche sceneggiatore e produttore, replicando il ruolo centrale che ha avuto nei primi due film. Questo elemento è cruciale: A Quiet Place è sempre stato un progetto fortemente personale, costruito intorno a un equilibrio delicato tra horror, dramma familiare e riflessione sul sacrificio.

Il terzo capitolo principale della saga si distingue così dallo spin-off Day One, affidato a un altro autore, e si configura come una continuazione diretta della storia principale.

Cast e trama: cosa possiamo aspettarci

Al momento non sono stati annunciati ufficialmente dettagli sulla trama né sul cast, ma la denominazione Parte 3 lascia intendere che il film proseguirà la storia della famiglia Abbott. È quindi plausibile aspettarsi il ritorno di Emily Blunt nel ruolo di Evelyn, insieme ai personaggi sopravvissuti dei capitoli precedenti.

Dal punto di vista narrativo, A Quiet Place 3 potrebbe esplorare le conseguenze a lungo termine della resistenza umana, ampliando il mondo già mostrato in Part II e mettendo in discussione l’idea stessa di salvezza. Più che un semplice film di mostri, il terzo capitolo è chiamato a chiudere (o trasformare) un arco tematico fondato su genitorialità, paura e responsabilità morale. Con Krasinski di nuovo al timone e una lunga gestazione creativa alle spalle, A Quiet Place Part III si prepara a essere non solo un evento horror, ma il possibile punto di arrivo di una delle saghe più influenti degli ultimi anni.