La Llorona – Le lacrime del male: promettenti novità sul sequel

I fan della serie The Conjuring stanno per ricevere una fantastica notizia, subito dopo il sorprendente successo al botteghino di Il rito finale. Sebbene non sia considerato un capitolo dell’acclamato universo, La Llorona – Le lacrime del male (qui la recensione) è finalmente pronto a tornare con un sequel che è stato accantonato diverse volte in passato, almeno una volta durante la pre-produzione. L’entusiasmante progetto, intitolato The Revenge of La Llorona, ha ora svelato il cast insieme al pluripremiato regista responsabile, mentre la produzione è in corso a New York.

Il 9 ottobre 2025 è infatti stato confermato che The Revenge of La Llorona avrà come protagonisti Jay Hernandez, il beniamino di Magnum P.I., e Monica Raymund di Chicago Fire. A loro si aggiunge Raymond Cruz, che ha recitato in La Llorona – Le lacrime del male nel ruolo di un “curandero”. Altri nomi annunciati sono quelli delle stelle nascenti Edy Ganem (9-1-1), Martín Fajardo (Griselda), Acston Luca Porto (Dora and the Search for Sol Dorado) e Avie Porto (Bob Hearts Abishola). La produzione del sequel è iniziata il 6 ottobre 2025, con le riprese principali che si svolgono a Buffalo, New York.

A dirigere The Revenge of La Llorona è nientemeno che il regista canadese Santiago Menghini, noto per il suo pluripremiato cortometraggio Milk, che ha debuttato nel 2021 con il film horror No One Gets Out Alive. Inoltre, Sean Tretta, che ha lavorato con James Wan al film Creature From the Black Lagoon della Universal, ha scritto la sceneggiatura del film. Nel frattempo, Wan torna come produttore del prequel del 2019 insieme a Emile Gladstone e Gary Dauberman.

Di cosa parla The Revenge of La Llorona?

Con The Revenge of La Llorona ora in produzione, le cose sembrano andare bene per il film horror dopo che il suo ultimo rinvio è avvenuto all’inizio del 2024, forse a causa di problemi di budget. In questo attesissimo sequel, lo spirito vendicativo La Llorona ritorna, costringendo una famiglia divisa ad affrontare il proprio passato e ad allearsi con il nonno curandero, da cui si erano allontanati, per combattere antichi mali, prima che la Donna Piangente si appropri dei loro figli per sempre.

LEGGI ANCHE: La Llorona – Le lacrime del male: 5 curiosità e la leggenda messicana