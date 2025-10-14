Wonder Man: rivelati sinossi, sceneggiatori e registi della serie Marvel

Il New York Comic Con dello scorso fine settimana è stato una fonte di notizie molto più ricca rispetto al San Diego Comic-Con di luglio, in particolare per i fan della Marvel Television. Dopo aver pubblicato sabato il primo trailer di Wonder Man, i Marvel Studios hanno condiviso la prima sinossi della serie, insieme all’elenco completo degli sceneggiatori e dei registi. Abbiamo anche una lista del cast in cui mancano almeno un paio di nomi degni di nota.

Secondo un comunicato stampa, Wonder Man avrà come protagonisti Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Arian Moayed, X Mayo, Zlatko Burić, Olivia Thirlby e Byron Bowers. Non viene menzionato Demetrius Grosse, che sappiamo essere stato scritturato per interpretare il fratello di Simon Williams, Eric (alias The Grim Reaper). Assente anche Joe Pantoliano, star di Daredevil e The Last of Us.

Durante un panel di reunion di Matrix tenutosi domenica a New York, ha detto ai fan: “Sarò nella nuova serie Wonder Man. Yahya! E Sir Ben Kingsley. Solo per sentirlo pronunciare il mio nome, ‘Joe Pantoliano’”. Perché nessuno dei due attori è stato menzionato? Questo resta da vedere. Intanto ecco la sinossi della serie:

“Simon Williams, aspirante attore di Hollywood, sta lottando per far decollare la sua carriera. Durante un incontro casuale con Trevor Slattery, un attore i cui ruoli più importanti potrebbero essere ormai alle spalle, Simon viene a sapere che il leggendario regista Von Kovak sta girando il remake del film sui supereroi “Wonder Man”. Questi due attori agli antipodi della loro carriera perseguono con tenacia ruoli che potrebbero cambiare la loro vita in questo film, mentre il pubblico può dare uno sguardo dietro le quinte dell’industria dell’intrattenimento“.

È stato poi rivelato che Wonder Man è scritto da Andrew Guest (Ep101, Ep102, Ep108); Paul Welsh & Madeline Walter (Ep 103); Zeke Nicholson (Ep104); Anayat Fakhraie (Ep105); Roja Gashtili & Julia Lerman e Andrew Guest (Ep106); Kira Talise e Andrew Guest (Ep107). I registi della serie includono invece Destin Daniel Cretton (Ep101, Ep102); James Ponsoldt (Ep103, Ep104); Tiffany Johnson (Ep105, Ep106) e Stella Meghie (Ep107, Ep108).

La serie Wonder Man

Cretton, attualmente impegnato nella regia di “Spider-Man: Brand New Day”, ha co-creato la serie con Andrew Guest (“Occhio di Falco”, “Brooklyn Nine-Nine”, “Community”), che ne è stato anche lo showrunner. La serie, dopo diversi rinvii, arriverà su Disney+ dal 27 gennaio. Creato da Stan Lee, Jack Kirby e Don Heck nel 1964, nei fumetti Marvel, Wonder Man è l’alias di Simon Williams, figlio del ricco industriale Sanford Williams.

Dopo che la Williams Innovations si trova ad affrontare difficoltà finanziarie a causa della concorrenza con le Stark Industries, Simon finisce per accettare un’offerta dal Barone Zemo che gli conferisce superpoteri ionici. Dopo oltre un decennio come antagonista degli Avengers, Simon volta pagina e diventa un membro di lunga data della squadra. Più avanti nella sua carriera, Simon si appassiona alla recitazione e si trasferisce a Los Angeles, dove lavora come stuntman e ottiene ruoli minori in film di successo.