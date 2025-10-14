HomeCinema News2025

Swamp Thing: James Gunn incerto sul futuro del film

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
swamp-thing-vertigo

Il regista James Mangold ha affrontato molti generi nel corso degli anni. Dai film biografici come Le Mans ’66 – La grande sfida e A Complete Unknown, ai blockbuster d’azione come Logan e Indiana Jones e il Quadrante del Destino,  ha dimostrato di possedere una vasta gamma di competenze. Di recente, oltre a un film di Star Wars che esplora le origini degli Jedi ambientato 25.000 anni nel passato, la DC Studios ha ingaggiato Mangold per dirigere Swamp Thing.

Il personaggio è stato protagonista di una serie TV di breve durata, ma questo segnerebbe il ritorno sul grande schermo di un personaggio – dopo il tentativo del 1982 – che ben si adatta alla seconda parte della lista “Dei e Mostri” di James Gunn. Come Waller e The Authority, Swamp Thing sembra però non andare da nessuna parte. Recentemente è stato rivelato che Mangold ha firmato un accordo globale con la Paramount Pictures per sviluppare, dirigere e produrre progetti cinematografici.

Anche se presumibilmente rimane legato ai suoi progetti non Paramount, è difficile immaginare che questi siano una priorità dopo aver firmato un nuovo accordo così redditizio. Rolling Stone ha dunque recentemente parlato con il co-CEO della DC Studios James Gunn e gli ha chiesto se la partnership di Mangold con la Paramount significhi che Swamp Thing è “morto”.

No, no, non è così. No”, ha detto il regista di Superman prima che gli venisse chiesto se fosse ancora fiducioso che il film potesse diventare realtà. “Sì, voglio dire, sì, assolutamente. Assolutamente. Sì. Abbiamo parlato con lui. È ancora interessato. Quindi vedremo. Alcune cose richiedono molto tempo. Vedremo cosa succederà“. Swamp Thing potrebbe non essere morto, ma non sembra probabile che venga realizzato a breve, considerati i tanti impegni di Mangold.

Articolo precedente
La Llorona – Le lacrime del male: promettenti novità sul sequel
Articolo successivo
Mufasa: Il re leone, la spiegazione del finale: cosa è successo prima e dopo Il re leone
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved