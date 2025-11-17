HomeCinema News2025

Lady Gaga rivela la sua reazione alle critiche a Joker: Folie à Deux

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Joker: Folie à Deux Lady Gaga

Il sequel del grande successo del 2019 di Todd Phillips, Joker: Folie à Deux (qui la recensione), ha ricevuto recensioni contrastanti al momento della sua uscita, e una delle protagoniste del sequel, Lady Gaga, ha ora finalmente detto la sua sulle critiche negative che hanno sommerso il film. In un’intervista con Rolling Stone, la musicista e attrice ha infatti parlato della sua esperienza nell’affrontare i commenti e le critiche negative su Joker: Folie à Deux, dove ha interpretato la controparte psicotica di Joker, Harley Quinn.

Gaga ha espresso ciò che tutti pensavano: “C’era molta negatività intorno a Joker”, ma ha continuato aggiungendo: “In quel momento mi sentivo artisticamente ribelle”. “Non ero indifferente. – ha aggiunto – È divertente, sono quasi nervosa nel condividere la mia reazione. Ma la verità è che, quando è successo per la prima volta, ho iniziato a ridere. Perché era diventato tutto così assurdo. Quando ci vuole un po’ di tempo perché qualcosa si dissolva, può essere un po’ più doloroso. Solo perché ci ho messo molto di me stessa”.

Joker: Folie à Deux combinava la musica con il mondo oscuro e contorto che circonda il personaggio sadico Arthur Fleck (interpretato da Joaquin Phoenix) mentre lotta per accettare la sua doppia identità di Joker. Si imbatte nel suo vero amore, Harley Quinn (interpretata da Gaga), mentre è incarcerato all’Arkham Asylum, in attesa di essere giudicato per aver ucciso qualcuno in diretta televisiva.

Il sequel non è riuscito a recuperare i costi di marketing e produzione, incassando solo 200 milioni di dollari al botteghino mondiale. Tuttavia, ha riscosso successo quando è stato distribuito sui servizi di streaming e ha raggiunto la vetta delle classifiche. Purtroppo, ha ottenuto solo il 31% di valutazione su Rotten Tomatoes, un risultato nettamente diverso dal primo film di Phillips, che ha ottenuto il 68%, ha guadagnato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale e ha vinto gli Oscar per il miglior attore e miglior colonna sonora.

LEGGI ANCHE: 

Articolo precedente
Tutte e 6 le rivelazioni sulle origini di Pennywise in It: Welcome to Derry Episodio 4
Articolo successivo
Chi è Bob Avila: spiegazione del tributo alla fine di Yellowstone
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved