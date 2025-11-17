Tutte e 6 le rivelazioni sulle origini di Pennywise in It: Welcome to Derry Episodio 4

It: Welcome to Derry, episodio 4, ripercorre una serie di flashback che rivelano la verità sulle origini di Pennywise, svelando tutto, dalla sua più grande debolezza al luogo in cui vive a Derry.

Nei momenti finali dell’episodio 4 della serie tratta dal romanzo di Stephen King, il generale Shaw chiede a Dick Hallorann di interrogare Taniel, convinto che lui e la sua gente possano conoscere il luogo in cui si trova Pennywise. Shaw spera di scoprire dove risiede Pennywise per poterlo trasformare in un’arma e usarlo per terrorizzare altre nazioni nel contesto delle crescenti tensioni nucleari a livello mondiale. Taniel, tuttavia, inizialmente rifiuta di cedere e assicura a Hallorann che non rivelerà nulla.

Hallorann mette quindi a frutto le sue capacità “splendenti” per entrare nella mente di Taniel e ottenere le risposte che cerca. Sembra ritrovarsi in uno dei ricordi di Taniel, dove questi ricorda tutto ciò che ha imparato su Pennywise e sulla sua storia dalla sua gente. In questo modo, Hallorann non solo scopre i maggiori punti deboli del mostro, ma anche la sua lunga storia sulla Terra.

6 Pennywise è arrivato sulla Terra molto prima degli esseri umani Quando Taniel ricorda la storia delle origini di Pennywise, inizia definendolo uno spirito malvagio che è atterrato sulla Terra attraverso una stella caduta milioni di anni fa. Sottolinea come questo evento sia avvenuto molto prima che gli esseri umani esistessero, evidenziando che Pennywise è molto più antico e antico di qualsiasi individuo sulla faccia del pianeta. Dopo che la stella ha colpito il pianeta, lo spirito malvagio è stato liberato e ha vagato ovunque fino a quando gli esseri umani non hanno finalmente trovato il luogo dell’impatto della stella e hanno appreso le sue origini.

Dopo aver scoperto per la prima volta il luogo dell'impatto di Pennywise, gli esseri umani si resero conto che la stella che lo trasportava lo teneva in realtà imprigionato. Il mostro riuscì a fuggire solo dopo che la stella si schiantò al suolo, permettendogli di liberarsi. Questo rese i frammenti della stella un'arma perfetta per combattere il mostro. Per questo motivo, gli antenati di Taniel usarono i frammenti della stella per diversi anni per tenere Pennywise lontano da loro. Chiamandolo "Galloo", gli antenati di Taniel rimasero al sicuro dalla creatura per anni, tenendosi lontani dai Boschi Occidentali e usando il frammento come "pugnale" per difendersi.

4 Gli esseri umani impararono a vivere in armonia con Pennywise fino all’arrivo dei coloni Per molto tempo, gli antenati di Taniel tramandarono di generazione in generazione tutto ciò che sapevano su Pennywise, consentendo loro di vivere in armonia con il mostro. Evitarono di cacciare nel territorio del Galloo e si assicurarono che non entrasse mai nel loro. Tuttavia, questo equilibrio fu presto interrotto dall’arrivo dei coloni. Nonostante fossero stati avvertiti dei pericoli presenti nei boschi occidentali, essi cacciavano lì ignorando tutti gli avvertimenti. Di conseguenza, finirono per diventare vittime di Pennywise.

3 Pennywise divenne sempre più forte, diventando più immune alla sua kryptonite Dopo essersi nutrito della paura e della carne dei coloni, il Galloo divenne sempre più forte. Di conseguenza, un solo pugnale proveniente dalla stella non era sufficiente per tenerlo confinato nei boschi occidentali. Gli antenati di Taniel erano sul punto di andarsene, finché una ragazza coraggiosa, Necani, decise di recarsi nei boschi occidentali con il pugnale per trovare un percorso alternativo. La madre della ragazza, Sesqui, la seguì nei boschi, sperando di proteggerla dal mostro. Tuttavia, il Galloo si manifestò nelle peggiori paure della squadra di ricerca e uccise tutti, compresa Sesqui.

2 Necani trovò la stella caduta di Pennywise e la usò per imprigionarlo Dopo la morte di sua madre, Necani decise di sfidare nuovamente le foreste occidentali. Fortunatamente, questa volta trovò la caverna di Pennywise e scoprì la stella caduta. Con ciò che seguì, circondarono i boschi occidentali e seppellirono 13 frammenti della stella intorno a loro. Poiché era l’unica cosa che il Galloo temeva, i frammenti impedirono a Pennywise di lasciare i boschi. Questo spiegherebbe perché non è stato in grado di seguire il generale Shaw fuori dalla foresta nel flashback mostrato nei primi momenti dell’episodio 3 di It: Welcome to Derry. Dopo aver seppellito i frammenti, hanno anche promesso di mantenere segreta la loro posizione. Lo hanno fatto per assicurarsi che nessuno potesse mai liberare il Galloo nel resto del mondo.