Laura Chiatti condurrà la serate di apertura e di chiusura della 43ª edizione del Torino Film Festival

Sarà Laura Chiatti a condurre le serate di apertura e chiusura della 43ª edizione del Torino Film Festival, in programma dal 21 al 29 novembre 2025.

Attrice di talento e di immensa popolarità, interprete raffinata capace di spaziare tra cinema d’autore e commedia, Laura Chiatti accompagnerà il pubblico nelle due serate ufficiali del Festival, salendo fin dalla cerimonia di apertura sul palco del Teatro Regio di Torino a fianco del direttore Giulio Base. Una presenza luminosa e intensa, a suggello di un’edizione che si preannuncia ricca di emozioni, grandi film da scoprire, visioni inedite e super ospiti internazionali.

Il TFF ha già annunciato la retrospettiva su Paul Newman a cui è dedicato il manifesto, mentre il programma completo della 43ª edizione sarà presentato nella conferenza stampa del 7 novembre a Roma.

Giulio Base, Direttore del Torino Film Festival, ha dichiarato: “Ho conosciuto Laura parecchio tempo fa recitando con lei e poi l’ho voluta in un mio progetto, per avere il privilegio di dirigerla: mi era bastato poco per capire che era una numero uno. Quando due anni dopo l’ho vista splendida protagonista in concorso a Cannes nel film L’amico di famiglia di Paolo Sorrentino, ho capito che era arrivata la sua giusta consacrazione. Da allora ho sempre seguito la sua carriera con stima e affetto. Ritrovarla oggi al Torino Film Festival è una gioia profonda. Come certi incontri che tornano al momento giusto, per chiudere il cerchio… e riaprirlo, con nuova luce”.

