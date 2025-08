James Gunn chiarisce gli ultimi rumor su The Batman 2: ci sarà Hush?

James Gunn chiarisce le cose su chi sarà il cattivo DC in The Batman 2. O meglio, più che chiarire, smentisce ciò che non è vero! Dopo aver affrontato l’Enigmista in The Batman del 2022, il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson affronterà nuove minacce nella storia di The Batman 2, mentre Matt Reeves si prepara ad espandere il suo franchise basato su Elseworlds.

A oggi, nessun nuovo attore si è unito al cast di The Batman 2, poiché i dettagli specifici sulla nuova trama dell’attesissimo sequel sono stati tenuti segreti. Tuttavia, questo non impedisce alle voci di emergere online su chi potrebbe essere il prossimo nemico di Batman nell’universo di Reeves.

Mentre Gunn usa la sua presenza sui social media per replicare e smentire le fake news che circolano in rete sui progetti DC Film, i fan DC lo interrogano regolarmente su varie voci. Un fan ha recentemente chiesto a Gunn su Threads se ci fosse del vero nel fatto che il cattivo della DC Comics Hush sia presente in The Batman 2. Tuttavia, Gunn non ha impiegato molto a rispondere alla risposta del fan, condividendo quanto segue:

Gunn ha dichiarato nella sua risposta al fan: “Ancora una volta, tutto ciò che avete sentito è una supposizione o un’invenzione”. L’approccio diretto e schierato in prima persona di James Gunn è costante e dovrebbe tranquillizzare i fan e gli scooper: tutto quello che non sarà confermato in prima persona da lui a tempo debito deve essere considerato non attendibile.

Le riprese principali di The Batman 2, scritto da Reeves e Mattson Tomlin, dovrebbero iniziare alla fine del 2025, con una data di uscita fissata per il 1° ottobre 2027.