Una Vita Onesta, la spiegazione del finale: Simon e Max finiscono insieme?

Diretto da Mikael Marcimain, Una Vita Onesta (disponibile su Netflix, a questo link tutto quello che c’è da sapere sul film) è un thriller teso in cui il desiderio di uno scopo trascina uno studente universitario impressionabile in una spirale distruttiva.

Il film svedese ruota attorno alla vita di Simon, che, pur intrappolato nelle infinite complicazioni della classe sociale e del capitalismo, vive la sua vita da studente di giurisprudenza all’Università di Lund. Tuttavia, tutto si ferma quando il suo cammino incrocia quello di Max, una giovane donna ribelle che fa parte di un gruppo anarchico esterno al campus. Mentre Simon si infatua di Max e delle sue ideologie, che eccellono nella delinquenza e nell’indulgenza, non può fare a meno di farsi coinvolgere dal suo mondo. Tuttavia, ben presto, una rapina finita male annulla gli effetti rosei della seducente compagnia di Max, aprendo gli occhi del giovane sulla realtà del suo gruppo di banditi e sulle loro intenzioni.

Originariamente intitolato “Ett ärligt liv“, questo racconto offre una visione contorta dell’anarchia e del “mangiare i ricchi”, lasciando i suoi personaggi e la loro narrazione avvolti nell’intrigo. Seguono Spoiler su Una Vita Onesta!

La trama di Una Vita Onesta

Sette settimane dopo il suo arrivo a Lund per proseguire gli studi universitari, la sua vita prende una piega inaspettata. Il giorno del suo arrivo in città, si ritrova coinvolto in una violenta protesta. Di conseguenza, si imbatte in un gruppo di saccheggiatori mascherati che finiscono per salvarlo da un poliziotto. Inizialmente, dimentica l’interazione con il pubblico, iniziando a gettare le basi della sua nuova vita. Affitta una costosa stanza fuori dal campus, condividendo lo spazio con studenti di lunga data provenienti da famiglie benestanti. Pur avendo sempre desiderato diventare uno scrittore, si iscrive all’università come studente di giurisprudenza per costruirsi un futuro solido e trova un lavoro part-time per sostenere la sua situazione attuale. Tuttavia, questa vita monotona viene interrotta dall’incontro con Max, che riconosce come la stessa donna che lo ha aiutato durante le proteste. Sebbene percepisca un’aria di pericolo che la circonda, non può fare a meno di sentirsi attratto da lei.

Ben presto, Simon accetta di lasciarsi portare con sé in un’avventura di cliff jumping. Tuttavia, al secondo tentativo, diventa spericolato e finisce per ferirsi gravemente. Fortunatamente, la sorella di Max, Dinah, riesce a medicarlo e a somministrargli un farmaco per l’automedicazione. Questo incidente porta anche lo studente di giurisprudenza a Grey Gardens, dove Max vive con sua sorella e altri coinquilini. Il proprietario della proprietà, il professore di scienze politiche in pensione Charles, recluta da tempo studenti in questa sua ristretta cerchia. Tutti i membri del gruppo condividono le proprie convinzioni anarchiche, indulgendo nel rubare ai ricchi immeritevoli per soddisfare la propria fame materialistica. Le loro idee, avvolte in una bella poesia e opinioni ciniche, attraggono naturalmente Simon, stanco della propria condizione economica nata dal capitalismo. Pertanto, una volta che Simon inizia a frequentare Max, è solo questione di tempo prima che accetti l’offerta di reclutamento degli anarchici.

Cosa succede tra Simon e Max alla fine di Una Vita Onesta?

La vorticosa storia d’amore tra Simon e Max si infrange e brucia alla stessa velocità con cui era sbocciata. Fin dall’inizio, il primo è stato attratto dall’idea radicale della giovane donna e dalla sua capacità di razionalizzare gli atti di disobbedienza civile come scelte morali informate dalle proprie convinzioni filosofiche. Inizialmente, quando lo studente è arrivato a Lund, lo ha fatto con l’intenzione di costruirsi una nuova identità e un nuovo potenziale. Non voleva essere la solita noia del resto della sua famiglia. Invece, ammirava Ludvig e Victor, due figli di un fondo fiduciario, che vivevano nel lusso e nel lusso. Ciononostante, le probabilità erano sempre state contro di lui. Anche se la sua intelligenza gli avesse permesso di superare brillantemente gli studi in giurisprudenza, non aveva contatti che potessero garantirgli un futuro redditizio e promettente. In poche parole, gli ingranaggi del capitalismo lavoravano duramente contro di lui.

Forse per lo stesso motivo, Max e il suo gruppo erano attraenti per Simon. Con lui, poteva razionalizzare il suo desiderio di ricchezza e lusso, creando al contempo canali trasparenti per accedervi. Tuttavia, non era mai pronto ad arrivare fino agli altri. Dopo che i banditi pianificarono una rapina a casa di Ludvig, Max lo sedusse e andò a letto con lui per rubargli le chiavi di casa. Quando Simon, che si era imbattuto nel loro incontro, la affronta sullo stesso argomento, lei afferma che era semplicemente al servizio della missione. Inoltre, insinua che lui non avrebbe mai rubato le chiavi da solo, motivo per cui ha dovuto ricorrere a misure drastiche. Se questo non crea una frattura netta tra la coppia, gli eventi della rapina, in cui una governante viene colpita da un colpo di pistola, certamente lo fanno. Simon scopre che, nel corso della loro relazione, la sua ormai ex fidanzata ha raccolto prove incriminanti contro di lui da usare come materiale di ricatto. In definitiva, la sua storia d’amore con Max, costruita su bugie e manipolazioni, è destinata a fallire fin dall’inizio.

Max amava Simon? Lo stava solo usando?

Dopo il tradimento di Max, non si può fare a meno di mettere in discussione la verità del suo carattere e delle sue azioni. Inizialmente, la storia d’amore tra i due sembra spontanea, nata da un incontro casuale e sbocciata dalle loro idee e convinzioni condivise. Ciononostante, è evidente che la donna abbia un’influenza innegabile su Simon. Le ideologie di quest’ultimo rimangono disperse e facilmente influenzabili. Quando assiste al lusso di cui godono i suoi coinquilini, aspira a raggiungere uno status simile. Allo stesso modo, la sua attenzione è attratta dal facile edonismo di Max e della sua banda. Pertanto, lascia che le circostanze plasmino le sue convinzioni e finisce per fidarsi del pericoloso gruppo di persone che lo circonda. L’inizio della sua nuova e affascinante relazione influenza certamente la quantità di fiducia che è disposto a riporre nei Banditi.

Come è morto Charles in Una Vita Onesta?

Charles ha una trama peculiare nel corso della storia. Inizialmente, sembra che sia lui il cervello dietro l’operazione, che raduna giovani anarchici per organizzare la sua piccola ribellione. Sostiene il loro stile di vita e giustifica le loro filosofie da ladro. Nel complesso, sembra che sia lui il collante che tiene unita la famiglia. Tuttavia, questo presto smette di essere vero. Quando Max e gli altri escogitano l’idea di rapinare la casa di Ludvig, Charles si oppone fermamente. Non crede che il rischio valga la pena e vuole isolarsi dal crimine. Ciononostante, gli altri portano avanti i loro piani. Una volta che tutto va a rotoli, e il professore esce con un “Te l’avevo detto”, riceve solo violenza da Robin per i suoi guai.

Diventa quindi subito chiaro che, sebbene i banditi non siano più sotto il controllo di Charles da tempo, la loro inclinazione alla ribellione li ha spinti a ribellarsi persino al professore. Alla fine, l’uomo più anziano aiuta Simon a trovare Henrik Jonsson. Tuttavia, poco dopo, incontra la sua fine. Simon trova l’uomo più anziano in casa sua con un proiettile in testa e una pistola in mano. La narrazione lascia i dettagli di questa morte brutale all’interpretazione degli spettatori. La pistola nella mano di Charles può essere vista come un segno che la sua morte è stata un suicidio, forse causato dal senso di colpa che prova per le azioni dei Badit. In alternativa, la sua morte può anche essere vista come un omicidio, insabbiato per sembrare un suicidio. Data la propensione di Max e del suo gruppo all’autoconservazione, non è difficile immaginare che uno di loro possa aver inscenato questa morte per coprire le proprie tracce confuse.

Chi è Henrik Jonsson? Cosa gli è successo?

Henrik Jonsson è il pezzo fondamentale del puzzle, che aiuta Simon a uscire dalla sua situazione particolare. All’inizio, quando quest’ultimo si trasferisce a Grey Gardens, gli viene assegnata una stanza un tempo occupata da un ex inquilino. Solo molto più tardi scoprirà l’identità di questo inquilino. Prima di Simon, Henrik era lo sfortunato sciocco di Max e della sua amica. Proprio come lo studente di giurisprudenza, anche lui è caduto nelle grinfie dell’anarchica e del suo stile di vita, finendo per seguirla verso la sua rovina. Tuttavia, a un certo punto, iniziò a sospettare di loro. Per lo stesso motivo, scavò nel loro passato e scoprì le loro vere identità.

In seguito, Henrik nascose le informazioni in un libro della biblioteca, lasciando indizi che un’altra anima sfortunata avrebbe potuto trovare se si fosse trovata in una situazione simile alla sua. Questo istinto implica che lo studente dovesse avere motivo di credere che i Banditi avessero l’abitudine di ripetere questa truffa con altri. In definitiva, aiuta Simon a guadagnarsi la libertà da Max e dal suo ricatto. Tuttavia, non viene mai rivelato cosa ne sia stato di Henrik. È scomparso da due anni e nessuno sembra averne avuto notizie. Considerati i precedenti violenti dei Banditi, non si può fare a meno di chiedersi se lo studente abbia finito per affrontare un destino simile a quello di Joyce, l’impiegata alla reception, e di numerose altre persone innocenti che hanno incrociato i Banditi.