Lords of War: il sequel con Nicolas Cage ha un nuovo membro del cast

Nicolas Cage
Il ritorno di Nicolas Cage nel ruolo che lo ha reso protagonista di uno dei thriller più celebri dei primi anni 2000 ha ricevuto un importante aggiornamento dal punto di vista produttivo, con l’ingresso nel cast di una nuova star di Top Gun. Nel corso della sua carriera, Cage ha attraversato generi diversi – dal dramma alla commedia, passando per l’azione – ma Lord of War del 2005 resta tra le sue interpretazioni più iconiche, nei panni del temibile trafficante d’armi Yuri Orlov.

Secondo quanto riportato da Variety, il sequel intitolato Lords of War ha aggiunto al cast Greg Tarzan Davis, protagonista di Top Gun: Maverick, e Sylvia Hoeks, nota per Blade Runner 2049. I due attori si uniranno ai già confermati Nicolas Cage, Bill Skarsgård e Laura Harrier. Le riprese inizieranno entro la fine del mese in Belgio e Marocco.

Alla regia tornerà Andrew Niccol, autore e regista del film originale, che dirigerà anche questo nuovo capitolo. Lords of War riprenderà la storia di Yuri Orlov, ora costretto ad affrontare suo figlio Anton (interpretato da Skarsgård), deciso a fondare una propria organizzazione di mercenari impegnata nei conflitti in Medio Oriente. Padre e figlio si troveranno così in competizione non solo per il potere, ma anche per lo stesso amore.

Greg Tarzan Davis si unisce al progetto dopo aver interpretato Coyote in Top Gun: Maverick e Theo Degas nei due capitoli finali della saga Mission: Impossible. Sylvia Hoeks, invece, è reduce dal ruolo di Sister Agnieszka nel dramma Mother (2025) e dalla collaborazione con Zack Snyder come voce di Sigrid nella serie animata Twilight of the Gods.

Il film originale, uscito nel 2005, aveva ricevuto recensioni in prevalenza positive, con un punteggio del 62% su Rotten Tomatoes basato su 148 recensioni. Pur non essendo tratto da una storia vera, Lord of War si ispirava al traffico d’armi internazionale, in particolare negli anni successivi al crollo dell’Unione Sovietica. Il sequel sembra invece guardare alle tensioni contemporanee legate al Medio Oriente, aggiornando il contesto del racconto.

Sebbene i ruoli di Davis e Hoeks non siano ancora stati rivelati, il loro ingresso nel cast potrebbe avere un peso decisivo nell’evoluzione del conflitto tra Yuri e Anton. La rivalità tra padre e figlio promette di essere ben più aspra e complessa rispetto al rapporto fraterno tra Yuri e Vitaly (interpretato da Jared Leto) nel film originale.

