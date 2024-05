Top Gun: trama, cast e sequel del film con Tom Cruise

Considerato ancora oggi uno dei grandi classici degli anni Ottanta, Top Gun ha rappresentato una vera e propria svolta per il cinema statunitense, coniugando sentimento e patriottismo. Diretto da Tony Scott, fratello di Ridley, il film prese infatti spunto dalla cultura politica di quegli anni, dove si cercava di riaffermare la grandezza degli Stati Uniti. Divenuto così storicamente significativo, questo fa ormai parte dell’immaginario comune, tanto per i suoi memorabili personaggi quanto per la bellezza di certe scene e sequenze.

Tra le altri fonti di spunto di questo, vi è l’articolo intitolato proprio Top Gun, pubblicato nel 1983 dalla rivista California. All’interno di questo si descriveva il complesso addestramento dei piloti da caccia, e grazie al suo appassionante resoconto questo attirò l’attenzione anche di numerosi produttori di Hollywood. Ad aggiudicarsi i diritti fu però Jerry Bruckheimer, noto per aver dato vita a numerosi blockbuster come Transformers e Pirati dei Caraibi.

Al momento della sua uscita il film divenne in breve un grandissimo successo. A fronte di un budget di circa 15 milioni, questo arrivò ad incassarne oltre 353 in tutto il mondo. Top Gun, tra le altre cose, contribuì a lanciare la moda dei giubbotti bomber e degli occhiali Ray-Ban. La celebre canzone Take My Breath Away finì poi per vincere l’Oscar, affermandosi come uno dei brani più popolari di sempre. Proseguendo qui nella lettura sarà possibile approfondire ulteriori curiosità legate al film.

La trama di Top Gun

Protagonista del film è Pete “Maverick” Mitchell, giovane aviatore della marina militare americana. Insieme all’amico Nick, detto “Goose” sono diventati i membri di punta del loro equipaggio in seguito alla spettacolare azione condotta nel salvataggio di un’altra squadra. Tale dimostrazione di valore consente loro di entrare a far parte della prestigiosa scuola Top Gun, specializzata nell’insegnamento del combattimento aereo. Qui Maverick e Goose vengono addestrati dal comandante Mike “Viper” Metcalf, il quale esige il massimo e sottopone i suoi allievi ad un allenamento durissimo.

Top Gun: il cast del film

Ad interpretare Pete “Maverick” Mitchell vi è Tom Cruise, il quale per risultare realistico nei panni del personaggio venne seguito da alcuni veri addestratori, che gli suggerirono un allenamento e un modo di comportarsi in linea con quanto richiesto ai veri piloti. Cruise decise inoltre di rimanere costantemente nel personaggio, evitando dunque di socializzare troppo con gli altri membri del cast. La tensione che si avverte tra lui e l’attore Val Kilmer, interprete di Tom “Iceman” Kazinsky è stata infatti il risultato di un reale evitarsi dei due interpreti.

L’attrice Kelly McGillis, divenuta estremamente popolare grazie a questo film, interpreta invece la bella Charlotte Blackwood, la donna di cui Maverick si innamora. Per lei il film si rivelò un esperienza particolarmente complessa, avendo dichiarato di non aver avuto un buon rapporto con Cruise durante le riprese. Ad interpretare l’amico fraterno di Maverick, Goose, vi è invece l’attore Anthony Edwards. Questi si affermò per la sua grande padronanza delle situazioni previste dal copione, e fu l’unico membro del cast a non vomitare in seguito alle riprese aeree.

Il sequel del film

A distanza di oltre trent’anni, un sequel diretto del film è arrivato al cinema. Si tratta di Top Gun: Maverick, dove sia Tom Cruise che Val Kilmer riprendono i rispettivi iconici ruoli. Ad affiancarli vi sono poi celebri attori come Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell e Jon Hamm. Il film si concentra nuovamente sul personaggio di Pete Mitchell, il quale è ora diventato il nuovo istruttore di volo della scuola Top Gun. Egli è qui impegnato però anche a fare da mentore al giovane Bradley Bradshaw, figlio del suo scomparso compagno di volo Goose.

Nel gennaio di quest’anno è poi stato rivelato che la Paramount sta ufficialmente andando sviluppando un Top Gun 3. Tom Cruise tornerà nei panni di Pete Mitchell, così come dovrebbero tornare anche Glen Powell e Miles Teller, che hanno avuto ruoli di spicco come Hangman e Rooster, rispettivamente, nel tanto atteso sequel del 2022. Joseph Kosinski dovrebbe invece tornare sia alla regia che alla produzione ma al momento non è noto quando il film potrà essere realizzato, dati i tanti impegni di Cruise.

Il trailer di Top Gun e dove vedere il film in streaming e in TV

Top Gun è presente su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Il film è infatti disponibile nel catalogo di Rakuten TV, Chili Cinema, Google Play, Infinity+, Apple TV, Netflix e Paramount+. Per vederlo, basterà sottoscrivere un abbonamento generale, e si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Top Gun sarà inoltre trasmesso in televisione il giorno venerdì 31 maggio alle ore 21:20 sul canale Italia 1.