Sotto assedio – White House Down: la spiegazione del finale del film

Il film del 2013 Sotto assedio – White House Down (qui la recensione), diretto da Roland Emmerich, è un thriller d’azione incentrato su un attacco terroristico al Campidoglio. Il film vede protagonisti Channing Tatum, Jamie Foxx e Maggie Gyllenhaal, tra gli altri. Il presidente James Sawyer presenta un piano di pace per il Medio Oriente che si rivela controverso tra i funzionari. A seguito della proposta, un gruppo di terroristi attacca la Casa Bianca, prendendo in ostaggio numerosi politici e civili e mettendo in pericolo la vita del presidente.

Ora John Cale, membro del personale di sicurezza, deve trovare un modo per proteggere il presidente e tenere al sicuro la sua giovane figlia. Se siete curiosi di sapere dove porterà questa situazione di ostaggio il presidente Sawyer e John Cale e cosa significherà per il clima politico del Paese, ecco tutto quello che c’è da sapere sul finale di Sotto assedio – White House Down.

La trama di Sotto assedio – White House Down

Determinato a portare un cambiamento nel mondo durante la sua presidenza, James Sawyer promuove il suo Piano di Pace per ritirare le forze militari americane dal Medio Oriente. Nel frattempo, John Clare, presidente della Camera dei Rappresentanti e membro del personale di sicurezza di Raphelson, fa domanda per diventare agente dei servizi segreti e ottiene i pass per la visita guidata alla Casa Bianca per sua figlia. Il giorno della visita, l’agente dei servizi segreti Carol Finnerty intervista John, ma respinge la sua domanda dopo averlo giudicato non idoneo per il lavoro.

In seguito, John e sua figlia Emily visitano l’edificio con il loro gruppo. Poco dopo, una bomba esplode nel mezzo della Casa Bianca. Mentre il caos imperversa, John si ritrova confinato in una stanza dalle guardie, incapace di cercare Emily, che poco prima si era allontanata per andare in bagno. Mentre il gruppo terroristico continua a prendere il controllo dell’edificio, guidato da Emil Stenz, Walker e i suoi uomini cercano di scortare Sawyer in sicurezza al PEOC, il bunker della Casa Bianca sotto la biblioteca.

A questo punto, gli uomini di Stenz hanno preso in ostaggio il gruppo di John, ma lui riesce a sfuggire alle loro grinfie. All’esterno del bunker PEOC, Walker uccide le guardie di Sawyer, rivelando il suo coinvolgimento nell’attacco terroristico. Tuttavia, prima che possa fare del male a Sawyer, John passa davanti alla biblioteca e sente Walker parlare alla radio che ha preso da un terrorista. Dopo che John aiuta Sawyer a fuggire dai terroristi, quest’ultimo decide di contattare i SEAL usando un telefono satellitare.

Nel frattempo, i terroristi trovano Emily e la prendono in ostaggio. Contemporaneamente, Carol trasferisce Raphelson al centro di comando sotterraneo del Pentagono. Dopo che John e Sawyer stabiliscono una comunicazione con Carol, lei consiglia loro di fuggire attraverso i tunnel segreti. Nel frattempo, il vicepresidente considera l’idea di attaccare il Campidoglio per riportare la situazione sotto controllo, con il rischio di ferire i civili e Sawyer.

Guidati da Carol, John e Sawyer si fanno strada attraverso la Casa Bianca fino al seminterrato, schivando i terroristi a destra e a manca. Una volta arrivati ai tunnel, i due scoprono che degli esplosivi bloccano il passaggio. Walker scopre la loro posizione grazie alle telecamere a circuito chiuso e i suoi uomini irrompono nel seminterrato. John e Sawyer fuggono attraverso il garage, dando vita a un inseguimento in auto sul prato davanti alla Casa Bianca. Tuttavia, il secondo in comando di Stenz, Killick, tiene Emily sotto tiro dalla terrazza per costringere i due a arrendersi.

Di conseguenza, John si distrae, non riesce a schivare un attacco in arrivo e fa schiantare la limousine presidenziale nella piscina. Mentre i funzionari del Pentagono assistono allo svolgersi degli eventi, non hanno altra scelta che presumere la morte di Sawyer, nonostante le proteste di Carol. Pertanto, destituiscono Sawyer dal suo ruolo e insediano il vicepresidente Alvin Hammond come nuovo presidente.

Tuttavia, John e Sawyer sopravvivono all’incidente e fuggono nei tunnel sotterranei. Dopo aver contattato Carol, i due scoprono che il neo-presidente Hammond ha ordinato alle forze speciali di attaccare il Campidoglio. Tuttavia, John sa che i terroristi possono respingere gli attacchi aerei con i loro giavellotti aerei. Si rende quindi conto che, ordinando un attacco aereo, Hammond ha messo in pericolo la vita degli ostaggi, compresa quella di Emily. Alla fine, John è costretto a lasciare Sawyer per cercare di salvare sua figlia.

Il finale di Sotto assedio – White House Down: perché Walker ha attaccato la Casa Bianca?

Dopo lo scontro di John con i terroristi sul tetto della Casa Bianca, Stenz scopre che lui è imparentato con Emily. Di conseguenza, Walker minaccia di uccidere Emily attraverso l’impianto di amplificazione, a meno che John non consegni Sawyer ai suoi uomini. Sawyer sa quanto Emily lo idolatri e non può, in coscienza, lasciarla morire per lui. Pertanto si arrende a Walker.

Martin Walker ha protetto i presidenti degli Stati Uniti negli ultimi 25 anni. Per questo motivo, il presidente Walker gli affida implicitamente la sua sicurezza, anche se non è stato lui stesso a sceglierlo. Di conseguenza, è un grande shock per lui e per il resto della sua amministrazione quando si scopre che Walker ha orchestrato l’intero attacco al Campidoglio.

All’inizio dell’amministrazione Sawyer, questi ha inviato un gruppo segreto, tra cui Kevin, il figlio marine di Walker, ad attaccare l’Iran dopo le voci su armi nucleari segrete. Tuttavia, gli agenti non hanno mai trovato alcuna arma nel Paese e Kevin ha perso la vita invano durante la missione. Inizialmente, Sawyer presume che Walker lo incolpi della morte di suo figlio e voglia vendicarsi. Allo stesso modo, dopo che Carol viene a sapere della diagnosi di cancro di Walker dalla moglie di quest’ultimo, giunge alla stessa conclusione. Tuttavia, Sawyer scopre che il piano finale di Walker è molto più minaccioso del semplice assassinio del presidente.

Sebbene la morte di Kevin spinga Walker ad attaccare il Campidoglio, egli non vuole vendicarsi di Sawyer. Walker non vuole che suo figlio sia morto invano e incolpa l’Iran per la sua morte. Pertanto, non vuole che l’America faccia pace con il Medio Oriente, ma desidera invece iniziare una guerra più grande con loro. All’inizio della presa di potere, Walker chiama Skip Tyler, un ex analista della NSA, per hackerare i sistemi di sicurezza che gli impediscono di accedere alle armi nucleari americane. Ora che Tyler ha superato l’ultimo firewall, Walker ha bisogno che Sawyer sblocchi la sua valigetta nucleare per autorizzare gli attacchi.

Indebolito dalle sue condizioni di salute, Walker vuole bombardare le città iraniane come ultimo atto prima di morire. È avventato e irrazionale nella sua missione, ma è determinato a sacrificare la propria vita per essa. Pertanto, quando Sawyer si rifiuta di concedergli l’accesso alla valigetta, Walker punta la pistola contro Emily, minacciando di ucciderla se Sawyer non collabora.

John salva il presidente Sawyer ed Emily?

Sawyer rimane fermo sulle sue posizioni anche dopo che Walker minaccia di uccidere Emily. A sua volta, fa capire a Emily che non può salvarle la vita a discapito delle innumerevoli altre che sarebbero in pericolo se Walker controllasse l’energia nucleare americana. Tuttavia, prima che Walker possa fare del male a Emily, John appicca il fuoco a diverse stanze della Casa Bianca, attivando gli sprinkler dell’edificio. Approfittando del diversivo di John, Sawyer attacca Walker con una penna, ma Walker lo sopraffà e apre con la forza la valigetta con la mano di Sawyer. Nel frattempo, John riesce a liberare gli ostaggi, uccidendo Stenz e i suoi uomini.

Nello Studio Ovale, Walker accede alle armi con i codici nucleari attuali e punta i missili sull’Iran. Poiché Walker non ha più bisogno di Sawyer vivo, gli spara al petto, forse come piccola vendetta soddisfacente per la morte di Kevin. Quando il Pentagono viene a sapere dell’accesso di Walker ai missili nucleari, Raphelson dà il via libera a un attacco aereo sulla Casa Bianca. Sebbene Carol sia contraria a questa decisione, Raphelson non può rischiare di scatenare una nuova guerra mondiale con l’Iran.

Ciononostante, Carol informa John dell’attacco aereo, dandogli il tempo di portare sua figlia fuori dall’edificio. John guida quindi un’auto attraverso il muro dello Studio Ovale, uccidendo Walker. Esorta Emily a fuggire dal luogo e rimane indietro per cercare Sawyer. Durante tutto il film, John rischia ripetutamente la vita per il presidente, anche se viene respinto dai servizi segreti. John lo fa perché Sawyer è un eroe per Emily, la persona più importante nella vita di John.

Per lo stesso motivo, anche Emily non è disposta a guardare il Pentagono bombardare la Casa Bianca con Sawyer ancora all’interno. Pertanto, mentre corre sul prato, porta con sé la bandiera presidenziale, sventolandola verso l’attacco aereo in arrivo. I piloti, non volendo bombardare la Casa Bianca di fronte a una bambina, interrompono l’attacco. Alla fine, John trova Sawyer vivo e vegeto all’interno dello Studio Ovale. L’orologio da taschino di Abraham Lincoln che Sawyer indossa gli ha salvato la vita bloccando il proiettile di Walker.

Come ha fatto Walker a ottenere i codici nucleari?

La valigetta nucleare contiene diversi livelli di sicurezza che devono essere aggirati prima di poter accedere alle armi di distruzione di massa americane. Pertanto, anche dopo che l’hacker di Walker gli ha permesso di accedere alla valigetta e Walker l’ha sbloccata utilizzando l’impronta digitale di Sawyer, ha ancora bisogno di un codice per accedere ai missili nucleari. Questi codici vengono forniti solo al presidente in carica e cambiano ogni volta che cambia il presidente del paese.

Pertanto, per mettere le mani sui codici, Walker ha bisogno dell’aiuto dell’attuale presidente degli Stati Uniti. Allo stesso modo, dopo che Carol scopre l’identità dei terroristi grazie ai video registrati di nascosto da Emily, si rende conto che tutti gli aggregatori provengono dalla lista delle minacce presidenziali dei servizi segreti, poiché tutti avevano vendette personali contro Sawyer. Tuttavia, dopo aver approfondito la questione, Carol scopre che Walker non ha mai contattato i criminali, ma qualcun altro della Casa Bianca.

Alla fine, John si rende conto che l’ex presidente della Camera e attuale presidente Raphelson ha collaborato con Walker per destituire Sawyer dalla sua carica presidenziale. Il piano di pace per il Medio Oriente di Sawyer ha sconvolto i ricchi vertici dell’industria della difesa che traggono profitto dalle guerre. Per lo stesso motivo, Raphelson non ha sostenuto la proposta di Sawyer e voleva che fosse messo fuori gioco. Tuttavia, John, Carol e Sawyer riescono a fermare Raphelson prima che possa causare ulteriori danni. Alla fine, le autorità arrestano Raphelson e diversi altri paesi appoggiano il piano di pace di Sawyer. Con John ora parte della sua sicurezza, Sawyer procede con l’attuazione del suo piano.