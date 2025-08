Margot Robbie in trattative per interpretare e produrre il remake del film cult di fantascienza di Tim Burton

Dopo le voci che la davano coinvolta nel film, è stato ora rivelato che Margot Robbie è effettivamente in trattative per Attack of the Fifty Foot Woman di Tim Burton. Burton ha goduto di una costante rinascita negli ultimi anni, a partire dal suo lavoro di regia e produzione della prima stagione di Mercoledì, seguito dal Beetlejuice Beetlejuice, finalmente decollato.

Prima che quest’ultimo film diventasse un successo di critica e di pubblico, era stato rivelato che Burton stava collaborando con Gillian Flynn, autrice di Gone Girl, per sviluppare il remake di Attack of the Fifty Foot Woman alla Warner Bros. Tuttavia, lo scorso dicembre il regista ha chiarito che non era ancora cosa fatta, affermando che sarebbe stato ufficiale solo quando fosse stato sul set del film.

Ora, secondo Variety, Robbie è in “trattative preliminari” per partecipare al remake del classico cult di fantascienza di Burton. Al momento della stesura di questo articolo, non è stato ancora raggiunto alcun accordo per la partecipazione della star di Barbie, anche se secondo alcune indiscrezioni, se l’accordo andasse in porto, lei sarebbe sia la protagonista che la produttrice del film attraverso la sua LuckyChap insieme ai partner Tom Ackerley e Josey McNamara.

Cosa significa questo per il remake di L’attacco della donna cinquantametrica

Sebbene l’ingresso di Robbie nelle trattative sia una grande opportunità per il film, ci sono ancora alcune cose da sistemare prima che Attack of the Fifty Foot Woman remake venga girato. Per cominciare, Flynn avrebbe abbandonato il progetto a causa di conflitti di programmazione, consegnando solo una prima bozza della sceneggiatura, rendendo quindi necessario un nuovo sceneggiatore.

Inoltre, Burton deve concentrarsi sulla terza stagione di Wednesday, già approvata, soprattutto perché gli showrunner Mike Millar e Alfred Gough hanno confermato che la sala degli sceneggiatori è già al lavoro. Ci sono anche notizie contrastanti sul proseguimento di Beetlejuice 3, anche se il regista ha recentemente dichiarato di non essere coinvolto nelle discussioni alla Warner Bros.

Anche la Robbie ha un’agenda che si sta rapidamente riempiendo. Ha recentemente terminato le riprese dell’adattamento di Emerald Fennell di Wuthering Heights, ma secondo alcune indiscrezioni anche Barbie 2 sarebbe in fase di sviluppo iniziale. Nel frattempo, il lungo prequel di Ocean’s 11 ha appena fatto un grande passo avanti assumendo Lee Isaac Chung, regista di Twisters, come regista.

Questi ultimi due progetti, in particolare, potrebbero influire sulla sua disponibilità per il remake di Attack of the Fifty Foot Woman, anche se, dato che tutti e tre sono prodotti dalla Warner Bros., lo studio potrebbe cercare di facilitare la programmazione. Anche il ruolo di Robbie nel prequel di Ocean’s è attualmente poco chiaro, dato che lei e Ryan Gosling sono stati i primi ad essere scritturati per il film.