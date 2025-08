Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland in costume sul set offre uno sguardo ai nuovi lancia-ragnatele

Tom Holland è arrivato sul set di Spider-Man: Brand New Day, indossando il costume completo… tranne la maschera (qui il video condiviso da Cinefilos.it). Peter Parker si lancerà in battaglia con il volto scoperto? È già successo, ma dal set si vocifera che l’abbia già indossato.

Nel frattempo, questa foto offre uno sguardo molto più ravvicinato ai nuovi lancia-ragnatele dell’eroe, con un design rosso e grigio che ricorda molto i fumetti. Per quanto riguarda il costume, è lo stesso che abbiamo visto alla fine di Spider-Man: No Way Home, anche se con qualche piccola modifica estetica.

Quando Spider-Man: Brand New Day uscirà, Holland avrà interpretato l’Uomo Ragno del MCU da un decennio. Ci si aspetta che reciti in almeno un’altra trilogia per i Marvel Studios, anche se ha espresso il desiderio di passare il testimone a un giovane attore che interpreti Miles Morales.

L’anno scorso, l’attore ha riflettuto sulla notizia di essere stato scelto per il ruolo di Spider-Man dell’MCU in Captain America: Civil War. “L’ho scoperto su Instagram. La Marvel aveva pubblicato una foto di Spider-Man, con scritto qualcosa tipo: ‘Vai sul nostro sito web per scoprire chi è il prossimo Spider-Man'”.

“E sono andato sul loro sito web e c’era scritto: ‘Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro prossimo Spider-Man è Tom Holland’ e ricordo di aver sbattuto giù il computer e di essere rimasto lì seduto'”, ha aggiunto Holland. “Ho chiamato i miei agenti. Avevano sentito la notizia. Non lo sapevano nemmeno. E poi il presidente dello studio mi ha chiamato e mi ha dato la notizia come se non la sapessi.”

Alla domanda se Kevin Feige sapesse già di sapere che sarebbe stato il prossimo Spider-Man, l’attore ha scherzato: “Non penserete mica che un diciottenne che naviga su internet non lo scoprirà?”

Ecco l’immagine di Tom Holland sul set con il lancia-ragnatele in vista.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica del film è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.