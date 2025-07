Mortal Kombat: il produttore Todd Garner conferma piani per un ricco franchise

Il brutale mondo di Mortal Kombat potrebbe presto trasformarsi in un universo cinematografico molto più ampio. Con Mortal Kombat 2 in arrivo, il produttore Todd Garner ha confermato che il sequel è ben lungi dall’essere il capitolo finale del franchise.

In una recente intervista con lo YouTuber FutureBoyWho2, Garner ha rivelato che il team creativo ha grandi progetti per il futuro. “Speriamo che questa non sia la fine”, ha detto. “Non si tratta di un film una tantum. Speriamo che sia solo l’inizio.” Garner ha anticipato importanti sviluppi per personaggi come Scorpion e Bi-Han, che torneranno nei panni di Noob Saibot nel prossimo film. Ha anche rassicurato i fan che momenti iconici, come quello in cui Kano ottiene finalmente il suo caratteristico occhio metallico, sono in arrivo.

Sebbene il futuro della serie dipenda dall’esito del prossimo film, Garner ha chiarito che la porta è aperta a ulteriori sviluppi. “Se questo film avrà successo, avremo l’opportunità di realizzare sequel, spin-off e l’opportunità di introdurre nuovi personaggi, continuando a sviluppare quelli che i fan già conoscono e amano.”

Potenziali sequel, spin-off e nuove aggiunte al roster potrebbero contribuire a plasmare un universo di Mortal Kombat più ampio e in continua evoluzione. E pur non confermando l’apparizione del personaggio in Mortal Kombat II, Garner ha lasciato intendere che il franchise ha grandi progetti per Rain.

Da New Line Cinema arriva l’ultimo capitolo ad alto rischio del franchise di videogiochi di successo in tutta la sua brutale gloria, Mortal Kombat II.