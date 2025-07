I Fantastici Quattro: Gli Inizi, 10 domande senza risposta con cui il film ci lascia

I Fantastici Quattro: Gli Inizi (qui la recensione) segna il debutto della Prima Famiglia Marvel nel nuovo universo alternativo Terra‑828, come anche l’inizio della Fase 6 dell’MCU. Nonostante il film presenti una battaglia epica contro Galactus, una potente introduzione a Franklin Richards e una regia visivamente distintiva, lascia una serie di interrogativi non risolti. Questi dubbi non solo alimentano il dibattito fra i fan, ma creano anche il terreno narrativo ideale per l’atteso Avengers: Doomsday. Le domande spaziano da connessioni familiari fino ai misteri del multiverso, introducendo questioni che solo il prosieguo dell’universo cinematografico potrà chiarire. Scopriamole tutte in questo approfondimento!

10 Ben e Rachel staranno insieme? Foto di Marvel Studios © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL Nel film, il legame tra Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) e Rachel Rozman (Natasha Lyonne) appare carico di tensione e affidamento reciproco. Pur ispirandosi ai fumetti, dove Ben è legato però ad Alicia Masters, il film introduce Rachel come un personaggio nuovo e seducente. L'attrazione tra i due è evidente, anche se La Cosa si trattiene dall'esporsi, convinto di non poter piacere a nessuno dato il suo aspetto. Verso il finale del film, però, egli va da Rachel dicendole di averla voluta vedere prima dello scontro con Galactus. Non c'è un seguito a questo momento, per cui per il momento non sappiamo se tra i due nascerà finalmente qualcosa.

9 Che fine ha fatto il padre di Sue e Johnny? Foto di Marvel Studios © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL Nel film Sue Storm (Vanessa Kirby) accenna alla figura assente del padre suo e del fratello Johnny (Joseph Quinn), evocando mistero e un velo di abbandono. Nel materiale originale a fumetti, Franklin Storm è un personaggio complesso, mente scientifica dietro la Future Foundation. Il film non chiarisce se sia vivo, il suo ruolo nella loro vita o eventuali motivazioni della sua sparizione. Di certo, il figlio di Sue e Reed (Pedro Pascal) viene chiamato in suo onore, segno che il legame tra lui e i figli era forte. Sarebbe però interessante scoprire qualcosa in più su di lui, un po’ come avvenuto per il padre di Tony Stark.

8 Rivedremo mai Terra‑828? Foto di Marvel Studios © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL Il film è ambientato su Terra‑828, un universo alternativo con estetica anni '60. Nel finale del film, il gruppo è ancora su questo mondo ma Sappiamo che la scena post-credits di Thunderbolts* vede i protagonisti di quel film assistere all'arrivo sulla Terra dell'astronave dei Fantastici Quattro. È possibile pensare che stiano inseguendo Dottor Destino, il quale in seguito allo scontro con Sue Storm potrebbe aver rapito Franklin e averlo portato con sé nell'universo dove vivono i personaggi che abbiamo fino ad oggi conosciuto. Il loro spostarsi porta a chiedersi se rivedremo mai Terra-828 e se i Fantastici Quattro torneranno lì una volta sconfitto Destino.

7 Reed e Sue potrebbero avere un secondo figlio? Sue Storm ( Vanessa Kirby ) e Franklin Richards in I Fantastici Quattro: Gli Inizi Sue è presentata incinta di Franklin, ma il film per ora non chiarisce se in futuro ci sarà l’intenzione di aver un secondo figlio come nei fumetti, cosa che porta alla nascita di Valeria Richards. Non sappiamo se il loro destino familiare nel MCU includerà quindi un altro bambino: si tratta di una scelta narrativa ancora oscura, ma le potenzialità per inserimenti futuri esistono. Questo interrogativo apre per adesso riflessioni sulle dinamiche familiari e su come l’arrivo di nuovi componenti influenzerà i rapporti dentro il team.

6 Quando Dottor Destino ha preso il potere in Latveria? Un'immagine di Latveria in L'Invincibile Iron Man Vol. 3 Nel Summit della Future Foundation, il seggio del paese Latveria è vuoto, suggerendo che il sovrano Victor von Doom potrebbe controllare direttamente il paese o non essere ancora divenuto il comandante. Il posto potrebbe essere ruolo in quanto vacante. È un dettaglio molto importante che suggerisce un futuro coinvolgimento narrativo per questo paese inventato, ma per ora resta il mistero attorno alla sua ascesa e al suo ruolo in Terra‑828.

5 Norrin Radd (Silver Surfer) esiste in questo universo? Il Silver Surfer di Norrin Radd in I Fantastici 4 e Silver Surfer Julia Garner interpreta la versione Silver Surfer di Shalla‑Bal, non quella di Norrin Radd. Una scelta che devia dai fumetti classici. Non sappiamo se in Terra‑828 esista o sia mai esistito Norrin Radd, oppure se il ruolo del Surfer sia affidato esclusivamente a questa figura alternativa. È probabile che il più celebre dei Silver Surfer possa essere introdotto in futuro, facendo anche ritornare in scena Shalla-Bal, che al termine del film si sacrifica per sconfiggere Galactus finendo con lui in un indefinito punto dell'universo.

4 Dove è finito Galactus dopo la battaglia? Galactus in I Fantastici Quattro: Gli Inizi Dopo il climax finale, Galactus (Ralph Ineson) viene respinto e spedito in un altrove, lontano dalla Terra. Tuttavia il film non spiega se il suo destino sia definitivo o se ritornerà come minaccia cosmica. Non sappiamo dove sia andato, quali universi visiterà e se preparerà un contrattacco. In ogni caso, questo modo di farlo uscire di scena lascia pensare che la sua sconfitta sia solo temporanea e lascia quindi aperta la possibilità che possa tornare con una potenza ancora maggiore.

3 Che fine ha fatto la crisi spaziale citata in apertura? Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn in I Fantastici Quattro: Gli Inizi Il prologo menziona una “crisi spaziale” globale, ma il film non ne fornisce origine, cause o conseguenze dettagliate. Ci viene mostrata l’emergenza, ma manca il contesto di chi abbia innescato la crisi, se sia parte di una minaccia più ampia o solo evento circoscritto. Resta quindi un mistero narrativo che potrebbe però diventare chiave per sviluppi futuri nella saga cosmica dell’MCU.

2 Quali altri poteri possiede Franklin Richards? Alla fine Franklin Richards manifesta capacità straordinarie: resuscita sua madre, il che suggerisce un controllo sulla realtà. Ma il film non chiarisce fino a che punto possa estendere i suoi poteri: manipolazione quantistica, viaggi interdimensionali, creazione di universi? Il suo potenziale rimane enigmatico, pronto probabilmente a esplodere in Avengers: Doomsday. Il suo ruolo cosmico resta una delle più grandi attese narrative del futuro MCU, ma di certo Franklin è già così uno dei personaggi più potenti di tutto l'MCU.