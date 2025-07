Narni. Le vie del cinema XXXI edizione, dal 4 al 9 agosto

Dal 4 al 9 agosto la città di Narni (TR) ospiterà la trentunesima edizione di Narni. Le vie del cinema, la Rassegna di cinema restaurato, diretta da Alberto Crespi e organizzata per iniziativa del Comune di Narni con la collaborazione del Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, Cineteca di Bologna, Unidis e con la Scuola Internazionale di Comics di Roma.

Da più di trent’anni numerosissimi appassionati e appassionate si ritrovano a Narni Scalo per ammirare film classici del cinema italiano proiettati su grande schermo, in copie restaurate, con una qualità di visione ormai inusitata in un’epoca in cui la fruizione del cinema passa sempre di più attraverso mezzi “moderni” come la tv casalinga – grazie alla presenza delle piattaforme – o addirittura il telefono cellulare.

Domenica 3 agosto si terrà il concerto di apertura delle Vie Del Cinema con il Briccialdi Sax Quartet: un’esperienza immersiva nelle colonne sonore attraverso le musiche di grandi compositori come Morricone, Rota, Piazzolla, Gershwin, H. Mancini eseguite da una formazione cameristica composta da soli sassofoni, che prevede la partecipazione di alcuni tra i migliori allievi del Conservatorio statale di musica “Giulio Briccialdi” di Terni.

IL CINEMA RESTAURATO È PROTAGONISTA.

Anche quest’edizione proporrà una ricca selezione di film di recente recupero proiettati ogni sera a partire dalle ore 21.00 sul grande schermo allestito nel Parco pubblico “Bruno Donatelli” di Narni, a ingresso gratuito (fino a esaurimento posti).

Prosegue il rapporto forte e produttivo con la Cineteca Nazionale, che si occupa della conservazione e del restauro dei film italiani all’interno del Centro Sperimentale di Cinematografia.

I cinque restauri della Cineteca che verranno proiettati quest’anno propongono un giusto equilibrio fra maestri riconosciuti e titoli da riscoprire: La Notte di Michelangelo Antonioni fa parte della cosiddetta “trilogia dell’incomunicabilità”, con tre grandi divi come Monica Vitti, Jeanne Moreau e Marcello Mastroianni; Il giovedì è uno dei capolavori di Dino Risi, grande autore della commedia all’italiana; La Visita di Antonio Pietrangeli, scritto tra gli altri da Ettore Scola, è un bellissimo ritratto di donna con una strepitosa interpretazione di Sandra Milo; con Le ore dell’amore continua invece la riscoperta di un regista che Narni ha già incontrato in anni recenti, Luciano Salce; e infine Questi fantasmi è un’incursione nel cinema del sommo drammaturgo e attore Eduardo De Filippo.

Quest’anno Narni, come già accaduto in passato, propone anche un film straniero. Per rendere il dovuto omaggio a un genio assoluto come David Lynch, scomparso nel gennaio del 2025, verrà proiettato il meraviglioso Una storia vera nella copia restaurata (e riportata nei cinema) dalla Cineteca di Bologna.

IL PROGRAMMA COMPLETO CON GLI OSPITI DELLE SERATE

Si parte lunedì 4 agosto con la serata dedicata al ricordo di David Lynch, scomparso all’inizio del 2025, con la proiezione del film A straight story – Una storia vera (1999) presentato dal regista e sceneggiatore Stefano Reali e da Matteo Marino, fondatore di davidlynch.it, autore del libro I segreti di David Lynch.

Martedì 5 agosto a introdurre La visita (1964) di Antonio Pietrangeli sarà Piera DeTassis, giornalista e critica cinematografica italiana, nonché curatrice del libro Antonio Pietrangeli. Il regista che amava le donne.

Si prosegue mercoledì 6 agosto con la proiezione di Questi Fantasmi (1954) di Eduardo De Filippo, presentato al pubblico da Sergio Bruno, Responsabile dell’Area preservazione e restauro del CSC – Cineteca Nazionale e la curatrice del fondo De Filippo, Maria Procino.

Giovedì 7 agosto verrà proiettato il film Le ore dell’amore (1963) di Luciano Salce. A discuterne sarà il figlio del regista, Emanuele Salce.

A presentare La Notte (1961) di Michelangelo Antonioni venerdì 8 agosto sarà Luciano Tovoli, direttore della fotografia che ha più volte lavorato con il regista.

TORNA PER I PIÙ PICCOLI LA RASSEGNA DEL CINEMA ANIMATO.

La rassegna parallela alla classica selezione di pellicole restaurate proporrà ogni sera su grande schermo a partire dalle ore 21.00, in un’ala laterale del Parco pubblico “Bruno Donatelli”, una selezione di film animati dedicati ai più piccini. Saranno proposti: Minions (2015) diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, Inside Out, diretto da Pete Docter e Ronnie del Carmen, The LEGO movie (2014), diretto da Phil Lord and Christofer Miller, Happy Feet (2006), diretto da George Miller, Wonka (2023) diretto da da Paul King, Ralph Spaccainternet, (2018) diretto da Rich Moore e Phil Johnston.

Ogni sera sono inoltre previste attività e laboratori per bambine e bambini a cura di Roberta Rossi (Bobbina)

NARNI E LA MUSICA: UN CONCERTO PER INAUGURARE LE VIE DEL CINEMA 2025

In apertura a Narni. Le Vie del Cinema 2025, il 3 agosto si terrà un concerto imperdibile con il Briccialdi Sax Quartet, formazione composta da alcuni tra i migliori allievi del Conservatorio Statale di Musica “Giulio Briccialdi” di Terni: Marco Mari (sax soprano/contralto), Jacopo Cento (sax contralto), Samuele Giuliobello (sax tenore) e Giacomo Pieri (sax baritono).

Il quartetto, interamente formato da sassofoni, spazia tra diversi repertori e stili, dal classico al jazz fino alle musiche etniche, interpretando con versatilità e energia le colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema. Il programma propone un affascinante viaggio musicale tra le opere di grandi compositori come Morricone, Rota, Piazzolla, Gershwin e Henry Mancini, evocando atmosfere che dialogano perfettamente con le immagini sul grande schermo.

Un appuntamento che celebra il connubio tra musica e cinema, affidato al talento emergente di una giovane realtà artistica d’eccellenza.

NARNI. LE VIE DEL CINEMA E L’ECOSOSTENIBILITÀ.

Anche per l’edizione 2025 l’organizzazione di Narni. Le vie del cinema ha ideato una rassegna all’insegna del rispetto dell’ambiente e della promozione attiva dell’ecosostenibilità. È per questo motivo che ha ottenuto a conclusione della rassegna del 2023 un certificato dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria che attesta l’impegno sostenuto in questo senso: i criteri alla base della manifestazione hanno come punto fermo l’idea di sostenibilità ambientale creando il minor impatto ambientale possibile, promuovendo l’utilizzo di un parco naturalistico. Verranno adottati una serie di accorgimenti, tra cui: utilizzo di strutture in acciaio smontabili e riutilizzabili; impianti elettrici allestiti ad hoc e smontabili al termine della manifestazione e riutilizzabili di anno in anno; per veicolare la rassegna, l’uso della carta stampata sarà ridotta al minimo, e solo ed esclusivamente per esigenze legate alla necessità di comunicazione istituzionale. Invece della carta si lavora con inviti digitali, app dell’evento, codici QR, agende on line. In aggiunta ogni anno all’interno del luogo di svolgimento della rassegna vengono piantati nuovi alberi per azzerare le poche emissioni di anidride carbonica prodotta.

Viene promossa la mobilità lenta per raggiungere i luoghi della manifestazione e l’uso di piatti, bicchieri e posate riciclabili e biodegradabili presso il punto di ristoro, che proporrà prodotti locali al fine della promozione delle aziende del territorio e quindi con impatto minimo dovuto ai trasporti.

LA SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS RACCONTA LE VIE DEL CINEMA PER L’EDIZIONE 2025

Anche quest’anno, per la quarta edizione consecutiva, Le vie del Cinema rinnova la collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Roma, coinvolgendo attivamente studenti e studentesse nella realizzazione dell’identità visiva della manifestazione.

La rassegna cinematografica si pone l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico alla fruizione di pellicole storiche italiane proposte in versione restaurata durante l’annuale appuntamento organizzato nel Comune di Narni a partire dal 1995.

Il progetto, che coinvolge le classi più avanzate dei corsi di Graphic Design e Illustrazione coordinate dai docenti Franco Marconi e Sandro Mattioli, si arricchisce quindi di un prestigio e di un valore ancora più profondi.

Lavorando in sinergia e unendo competenze e linguaggi, gli studenti e le studentesse hanno prodotto tutti i contenuti di comunicazione e promozione dell’evento, dalla locandina ufficiale al materiale grafico coordinato, ideato sia per i supporti cartacei che per quelli digitali.

Insieme a una serie di ritratti dei registi e alle rielaborazioni artistiche delle locandine dei film proposti nel programma della manifestazione, sono state realizzate alcune illustrazioni originali utilizzate per il merchandising ufficiale dell’evento e per la promozione della rassegna animata dedicata al pubblico dei più giovani.

ARTE E RIGENERAZIONE URBANA PER LA CITTÀ DI NARNI

Con il progetto delle opere murali, eseguite dall’artista David Pompili, per ripercorrere Le vie del cinema dal 1995 ad oggi attraverso la rappresentazione di figure iconiche del cinema italiano, si sancisce nuovamente il rapporto tra Narni Scalo e la settima arte.

Le immagini che traggono ispirazione dalla manifestazione nel corso degli anni creano un museo a cielo aperto, portando visitatori e visitatrici alla ricerca e alla scoperta dei volti del cinema che colorano le vie della città.

Lo stile di Pompili si distingue per un linguaggio visivo che fonde le suggestioni della pop art con l’energia della street art contemporanea. L’uso deciso del colore, applicato su immagini in scala di grigio, crea un contrasto visivo di forte impatto, pensato per dialogare direttamente con il territorio di Narni Scalo e la sua identità industriale e post-industriale. Un incontro tra materia e visione artistica che vuole essere messaggio: l’arte come strumento di rigenerazione e nuova narrazione del paesaggio urbano