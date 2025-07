Keanu Reeves cerca di essere un angelo migliore nel trailer di Good Fortune

In vista della première al Toronto International Film Festival 2025 di settembre, Lionsgate ha presentato il trailer ufficiale completo di Good Fortune, il prossimo debutto alla regia di Aziz Ansari.

Oltre alla regia, Ansari ha scritto il film. Ha anche lavorato come produttore insieme ad Anthony Katagas (12 anni schiavo; Amsterdam) e Alan Yang (Master of None; Parks and Recreation).

La data della première al TIFF non è stata ancora annunciata formalmente, ma il programma dovrebbe essere disponibile il 12 agosto. Il 50° TIFF annuale si terrà dal 4 al 14 settembre.

Cosa sappiamo di Good Fortune?

In Good Fortune, Keanu Reeves interpreta un “angelo custode a basso costo” ben intenzionato ma poco qualificato di nome Gabriel, che chiede alla sua capa Martha (Sandra Oh) di affidargli “incarichi più significativi” (scopriamo più tardi che il suo compito è quello di tenere lontane dal pericolo le persone che mandano messaggi mentre guidano). Martha gli dice che per salvare un’anima perduta, deve trovare un’anima perduta, ed è qui che entra in gioco Arj, interpretato da Aziz Ansari.

Arj fa lavoretti per un ricco mondano di nome Jeff (Seth Rogen), e Gabriel decide di provare a convincere il suo nuovo protetto che essere ricco come Jeff non risolverebbe tutti i suoi problemi scambiando le vite dei due uomini. Sfortunatamente per Gabriel, avere una quantità esagerata di denaro finisce per rendere Arj davvero felice, e l’angelo perde le ali ed è costretto a vivere come un essere umano.

La Lionsgate ha presentato il primo filmato di Good Fortune durante il CinemaCon dello scorso anno, e in quell’occasione Ansari ha spiegato di voler realizzare una commedia dopo aver recentemente lavorato a progetti drammatici.

“I film ci permettono di vivere la vita nei panni di qualcun altro. Se riesci a scrivere di cose che tutti affrontano e di cui nessuno parla, sei sulla buona strada”, ha detto l’ex attore di Parks and Recreation ai presenti. “Questo film parla di ciò che molte persone stanno facendo: lottare.”

Good Fortune segna il debutto alla regia di Aziz Ansari, che è anche produttore esecutivo insieme a Jonathan McCoy, Christopher Woodrow e Connor DiGregorio. Il film uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 17 ottobre.