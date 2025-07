Gen V – Stagione 2: ecco il trailer itiano della seconda stagione

Venerdì al Comic-Con di San Diego i fan hanno affollato il panel dedicato a Gen V in occasione del lancio, da parte di Prime Video, del trailer ufficiale dell’attesissima seconda stagione dell’acclamata serie spin-off ambientata nel mondo di The Boys, serie vincitrice agli Emmy. Questa stagione di Gen Vpresenta eventi chiave e rivelazioni che influiranno sul capitolo finale di The Boys. I primi tre episodi debutteranno il 17 settembre in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

L’attesissima seconda stagione

I componenti del cast Jaz Sinclair, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Hamish Linklater e lo showrunner Michele Fazekas hanno partecipato a questo emozionante panel moderato da P.J. Byrne, uno degli attori più amati del franchise.

Il panel si è aperto con un saluto a sorpresa da parte di uno dei componenti dei The Seven ed ex studente della Godolkin University, The Deep, interpretato da Chace Crawford, che torna come guest star nella seconda stagione di Gen V.

Il trailer ufficiale della seconda stagione anticipa entusiasmanti sviluppi per i personaggi più amati dai fan, sorprendenti cameo dall’universo di The Boys, l’ingresso di Ethan Slater (Wicked) nel ruolo fisso di Thomas Godolkin e altre rivelazioni inaspettate.

Sean Patrick Thomas (Till – Il coraggio di una madre), che interpreta Polarity, entra a far parte del cast fisso per la prossima stagione.

Slater è noto soprattutto per aver interpretato ‘Boq’ nel film premio Oscar Wicked, ottenendo una nomination ai SAG e una nomination ai Tony per il ruolo da protagonisra in SpongeBob SquarePants a Broadway. Ha ottenuto consensi anche per Spamalot – Il musical e apparirà prossimamente in Gen V e in Elsbeth della CBS.

Nella seconda stagione, la scuola è ricominciata. Mentre il resto dell’America si adatta al pugno di ferro di Patriota, alla Godolkin University il nuovo, misterioso preside presenta un programma che promette di rendere gli studenti più forti che mai. Cate e Sam sono eroine acclamate, mentre Marie, Jordan ed Emma tornano a malincuore al college, oppresse da mesi di traumi e perdite. Ma feste e lezioni sono difficili da gestire con la guerra che infuria tra Umani e Supereroi, sia dentro sia fuori dal campus. Il gruppo viene a conoscenza di un programma segreto che risale alla fondazione della Godolkin University e che potrebbe avere implicazioni più grandi di quanto pensino. E, in qualche modo, Marie ne è coinvolta.

La seconda stagione vede nel cast Jaz Sinclair nel ruolo di Marie Moreau, Lizze Broadway nei panni di Emma Meyer, Maddie Phillips interpreta Cate Dunlap, London Thor è Jordan Li, Derek Luh nel ruolo di Jordan Li, Asa Germann è Sam Riordan, Sean Patrick Thomas nei panni di Polarity e Hamish Linklater interpreta Dean Cipher.

Michele Fazekas è showrunner ed executive producer. Inoltre, Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr, Ori Marmur, Thomas Schnauz, Steve Boyum e Brant Engelstein sono executive producer. Loreli Alanís, Gabriel Garcia e Jessica Chou sono co-executive producers. La serie è prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures e Original Film.