Il nuovo film di Hello Kitty uscirà nel 2028

Il film Hello Kitty della Warner Bros. Animation e della New Line Cinema è in fase di sviluppo da anni. Ora, il lungometraggio dedicato all’amato personaggio della Sanrio ha finalmente una data di uscita.

La Warner Bros. ha pubblicato sul proprio account Instagram ufficiale che il film Hello Kitty Movie uscirà il 21 luglio 2028. Il breve video mostra Hello Kitty che indica il logo della WB con il suo iconico fiocco rosso aggiunto. La didascalia del video recita: “Hello Hollywood #HelloKittyMovie arriverà nei cinema il 21 luglio 2028!”

Le prime notizie sul progetto di Sanrio di realizzare un adattamento cinematografico di Hello Kitty sono emerse nel 2015. Qualche anno dopo, nel 2019, è stato rivelato che New Line e Flynn Picture Company stavano lavorando a un lungometraggio. Si trattava del primo accordo di licenza di Sanrio con una grande casa di produzione che includeva Hello Kitty e altri personaggi amati dai fan come My Melody, Gudetama e Little Twin Stars.

Il progetto sarà diretto da Leo Matsuda, che ha lavorato come story artist in famosi film d’animazione come Zootopia e Ralph Spaccatutto. La sceneggiatura è stata scritta da Dana Fox, una delle sceneggiatrici e produttrici esecutive di Wicked.

Il fondatore di Sanrio, Shintaro Tsuji, ha espresso la sua gioia dopo l’accordo di licenza. In una dichiarazione ha affermato: “Sono estremamente lieto che Hello Kitty e altri popolari personaggi Sanrio faranno il loro debutto a Hollywood. Hello Kitty è da tempo un simbolo di amicizia e speriamo che questo film contribuisca ad ampliare il cerchio dell’amicizia in tutto il mondo”.

Hello Kitty è stata creata da Yuko Shimizu nel 1974. È stata presentata al mondo come “Kitty White”. È una gatta britannica che vive nella periferia di Londra con la sua famiglia, tra cui la sorella gemella Mimmy, che indossa un fiocco giallo invece che rosso come lei. La sua popolarità è cresciuta a dismisura, ispirando diversi cartoni animati, libri, videogiochi e un’infinità di prodotti per tutte le età.

