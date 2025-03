Nastri d’Argento 2025 per i migliori Documentari: le cinquine finalista

Quindici titoli ‘doc’ si contendono i tre Nastri d’Argento 2025 per i migliori Documentari realizzati nel 2024. La selezione finale dei candidati ai tradizionali Premi dei Giornalisti Cinematografici sarà completata dal Nastro d’Argento per il Miglior Docufilm e da alcuni Premi speciali che saranno annunciati e consegnati lunedì prossimo 10 Marzo al Cinema Barberini di Roma. I finalisti e i Premi speciali sono stati selezionati tra i 185 titoli visionati e proposti entro il 31 Dicembre scorso dai Festival più importanti o nelle rassegne specializzate e in qualche caso, anche trasmessi su reti o piattaforme televisive.

Già annunciato, infine, il Nastro d’Argento per il ‘Documentario dell’anno’ 2025 a Ciao Marcello – Mastroianni l’antidivo di Fabrizio Corallo, che ha affettuosamente celebrato il centenario della nascita dell’attore italiano più amato nel mondo.

La selezione ufficiale è firmata dal Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI): Laura Delli Colli (Presidente), Fulvia Caprara (Vicepresidente), Oscar Cosulich, Susanna Rotunno, Paolo Sommaruga, Stefania Ulivi e Maurizio di Rienzo, in particolare per il coordinamento delle proposte visionate.

Ecco, di seguito (in ordine alfabetico) tutti i titoli tra i quali saranno annunciati nei prossimi giorni le ‘cinquine’ finaliste e i vincitori.

Nastri d’Argento Documentari 2025

IL DOCUMENTARIO DELL’ANNO

CIAO MARCELLO – MASTROIANNI L’ANTIDIVO di Fabrizio Corallo

LE ‘CINQUINE’ FINALISTE 2025

CINEMA DEL REALE

CUTRO, CALABRIA, ITALIA di Mimmo Calopresti

LIRICA UCRAINA di Francesca Mannocchi

NEL NOME DEL SILENZIO – La Chiesa e l’ombra della mafia di Antonio Bellia

PRIMA DELLA FINE – Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer di Samuele Rossi

REAL di Adele Tulli

CINEMA CULTURA SPETTACOLO

CARLO MAZZACURATI – UNA CERTA IDEA DI CINEMA di Mario Canale, Enzo Monteleone

IL CASSETTO SEGRETO di Costanza Quatriglio

IL MESTIERE DI VIVERE di Giovanna Gagliardo

PINO DANIELE – NERO A META’ di Marco Spagnoli

VOLONTE’ – L’UOMO DAI MILLE VOLTI di Francesco Zippel

IL RACCONTO DELLO SPORT

‘Cinquina’ speciale