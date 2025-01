Neil Gaiman, autore di Sandman accusato di violenza sessuale

Diverse donne hanno accusato l’autore di “The Sandman” e “Coraline” Neil Gaiman di violenza sessuale in una storia di copertina del New York Magazine, parlando in prima persona delle loro esperienze.



A luglio, Tortoise Media ha dato la notizia che Gaiman era stato accusato di violenza sessuale da due donne e ha pubblicato un podcast in sei parti, “Master”, che ha raccolto le accuse di cinque donne. Tuttavia, molte delle donne avevano usato solo il nome di battesimo o uno pseudonimo per proteggere la propria identità, e un’importante organizzazione giornalistica non aveva ancora confermato l’intera portata della denuncia – fino ad ora.



Nel pezzo del New York Magazine, intitolato “There Is No Safe Word”, la giornalista Lila Shapiro ha parlato con otto donne che hanno avuto esperienze simili con Gaiman, quattro delle quali hanno anche partecipato al podcast di Tortoise. Una di queste donne, Scarlett Pavlovich, aveva 22 anni quando ha incontrato per la prima volta l’ex moglie di Gaiman, Amanda Palmer, in Nuova Zelanda. I due hanno instaurato un rapporto di amicizia prima che la Palmer chiedesse alla Pavlovich di aiutarla a fare da babysitter al figlio di 5 anni di lei e Gaiman. La Pavlovich ha raccontato che la prima volta che ha incontrato Gaiman, mentre aspettava che il bambino finisse di giocare, lui le ha offerto un bagno in una vasca con i piedi a zampa d’asino nel suo giardino. La donna sostiene che lui l’abbia raggiunta nella vasca nudo, le abbia chiesto di sedersi sulle sue ginocchia e l’abbia aggredita sessualmente.

“Mi ha infilato le dita nel culo e ha cercato di mettermi il pene nel culo. E io ho detto: ‘No, no’. Poi ha cercato di strofinare il suo pene tra i miei seni e io ho detto ‘no’. Poi mi ha chiesto se poteva venirmi in faccia e io gli ho detto di no, ma l’ha fatto lo stesso”, ha raccontato Pavlovich al New York Mag. “Mi ha detto: ‘Chiamami ‘padrone’ e verrò’. Mi ha detto: ‘Fai la brava bambina. Sei una brava bambina”.

Pavlovich sostiene che questo comportamento è continuato per il resto del tempo in cui lei ha fatto da babysitter alla famiglia, compreso un caso in cui lui avrebbe tentato di fare sesso anale con lei usando del burro come lubrificante.

“Quando è finito, l’ha chiamata ‘schiava’ e le ha ordinato di ‘pulirlo'”, si legge nell’articolo. “Lei ha protestato dicendo che non era igienico. Lui le disse: “Stai sfidando il tuo padrone?””, ricorda lei. Ho dovuto leccare la mia stessa merda”.

I rappresentanti di Gaiman hanno dichiarato al podcast Tortoise che “la degradazione sessuale, il bondage, la dominazione, il sadismo e il masochismo possono non piacere a tutti, ma tra adulti consenzienti il BDSM è legale”. Sebbene l’articolo del New York Magazine affermi che tutte le accusatrici, a un certo punto, si sono prestate al gioco chiamandolo “padrone” come desiderava e continuando a comunicare con lui, le donne sostengono che il consenso e le specifiche attività BDSM non erano state discusse e concordate prima che avvenissero.

Gaiman ha strenuamente negato tutte le accuse contro di lui da quando è uscito il podcast di Tortoise, affermando che tutti i rapporti erano consensuali. In una dichiarazione in risposta alle accuse di Pavlovich sull’incidente nella stanza d’albergo, i suoi rappresentanti le hanno definite “false, per non dire deplorevoli”. I rappresentanti di Gaiman non hanno risposto immediatamente alla richiesta di Variety di ulteriori commenti sul pezzo del New York Magazine.

Tuttavia, la Pavlovich è rimasta in contatto con Gaiman anche in seguito, rassicurandolo a un certo punto che le loro interazioni erano state consensuali. Alla fine ha accettato di firmare un NDA ed è stata pagata, secondo il NY Mag, per un totale di 9.200 dollari in nove pagamenti separati. Nel gennaio 2023 ha presentato una denuncia alla polizia accusandolo di violenza sessuale, ma “la questione è stata chiusa”, ha dichiarato un portavoce della polizia al NY Mag.

Caroline, che ha scelto di essere identificata solo con il suo nome di battesimo, ha anche firmato un NDA dopo la sua esperienza con Gaiman. Lavorava come custode e talvolta babysitter nella proprietà di Gaiman a Woodstock, N.Y., e i due hanno iniziato una relazione dopo che il marito l’ha lasciata nel dicembre 2017.

Secondo il NY Mag, una volta Caroline si è addormentata leggendo storie al bambino nel letto di Gaiman. Quando lui è tornato, “si è messo a letto con il figlio in mezzo, poi ha allungato la mano sul bambino per afferrare la mano di Caroline e metterla sul suo pene”, si legge sul NY Mag. Caroline dice di essere saltata fuori dal letto. “Non aveva limiti”, ha detto Caroline al NY Mag. “Ricordo di aver pensato che c’era qualcosa di veramente sbagliato in lui”.

Nel dicembre 2021, Caroline sostiene che il business manager di Gaiman le offrì 5.000 dollari per firmare un NDA e lasciare la proprietà. Lei chiese una somma molto più alta, 300.000 dollari, che Gaiman accettò. I suoi rappresentanti hanno dichiarato al NY Mag che “Caroline ha iniziato gli incontri sessuali” e l’autore ha negato “di aver avuto rapporti sessuali con lei in presenza di suo figlio”.

Un’altra accusatrice è Kendra Stout, che aveva 18 anni quando incontrò Gaiman per la prima volta durante la presentazione di un libro in Florida. La loro relazione si è trasformata in un rapporto fisico tre anni dopo, e nel 2007 lei sostiene che lui l’abbia violentata durante un viaggio nella campagna della Cornovaglia dopo che lei gli aveva ripetutamente detto “no” a causa di una brutta infezione alle vie urinarie. Secondo il NY Mag, la Stout ha sporto denuncia alla polizia in ottobre.

Anche Katherine Kendall, che aveva 22 anni quando ha incontrato Gaiman per la prima volta nel 2012, ha parlato, sostenendo che Gaiman ha tentato di aggredirla nel suo tour bus dopo che lei gli aveva detto che non voleva fare sesso con lui. Il New York Magazine riporta che anni dopo Gaiman le ha dato 60.000 dollari per la terapia per – come ha detto in una telefonata registrata – “rimediare al danno”.

Come si legge nell’articolo del NY Mag, dopo la notizia bomba di Tortoise di luglio, diversi progetti cinematografici e televisivi di Gaiman hanno subito ripercussioni. La terza stagione di “Good Omens” di Prime Video si concluderà con un episodio di 90 minuti, senza che Gaiman faccia parte della produzione. La Disney ha interrotto la produzione dell’adattamento cinematografico di “The Graveyard Book” e Netflix ha cancellato “Dead Boy Detectives”, anche se non è chiaro se ciò sia legato alle accuse. Tuttavia, la seconda stagione di “The Sandman” dovrebbe uscire quest’anno su Netflix, oltre all’adattamento della serie di Prime Video “Anansi Boys” (Netflix e Prime Video non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Variety sullo stato di queste serie).