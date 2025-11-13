L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t, la spiegazione del finale

Il finale di L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t (la nostra recensione qui) coinvolge giochi di prestigio e trucchi che i fan del franchise adorano dagli Horsemen. Tuttavia, c’è una svolta inaspettata: gli stessi Horsemen non hanno avuto nulla a che fare con l’ultimo trucco. Al contrario, un nuovo trio di maghi li ha coinvolti e ha poi portato a termine una grande truffa.

Come hanno fatto i Cavalieri a portare a termine il trucco finale di L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t?

Il problema più grande con il finale di L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t riguarda l’ultimo trucco, che alla fine è stato realizzato dal nuovo trio di maghi e non dagli Horsemen. La cosa più importante da ricordare è che è stato Charlie (Justice Smith) a organizzare l’intero piano e a portarlo a termine.

Quando Danny (Jesse Eisenberg) si presenta per affrontare Charlie, Bosco (Dominic Sessa) e June (Ariana Greenblatt), crede che l’Occhio lo abbia contattato chiedendogli di reclutare questo giovane trio per un nuovo lavoro. Tuttavia, l’Occhio non c’entrava nulla. Charlie ha falsificato gli inviti e li ha fatti arrivare a tutti gli Horsemen per coinvolgerli nel suo piano. Non ha rivelato nulla fino alla fine, per assicurarsi che seguissero la corrente.

Successivamente, ha organizzato l’intera villa dell’Occhio in Francia. Ha attirato Thaddeus (Morgan Freeman) per continuare a preparare il suo momento finale, quando avrebbe potuto incastrare Veronika Vanderberg, che stava continuando l’eredità del padre usando il loro impero di diamanti per riciclare denaro per nazisti e altri criminali.

Questo porta al momento finale, ingannando Veronika facendole credere di andare nel caveau a recuperare il Diamante del Cuore e trovando Charlie ad attenderla. Quando riesce a farle confessare tutto, tira indietro il sipario e le mostra di essersi appena auto-incriminata per omicidio e altri reati, mandandola in prigione.

Cosa è successo a Charlie per dare origine a questo piano di vendetta?

La grande rivelazione è che anche Charlie è un Vanderberg, un elemento di trama molto significativo nel film. La madre di Charlie era la domestica di Veronika quando quest’ultima era bambina, e Charlie è il risultato di una relazione con il padre di Veronika. Questo portò al suicidio della madre di Charlie, dopo il quale Veronika manomise i freni dell’auto della donna, provocandone la morte.

Questo è stato un piano di vendetta costruito per tutta la vita da Charlie, che era nell’auto e fu dato per morto nell’incidente, ma sopravvisse e finì in affidamento. Lui e Veronika erano molto legati da bambini, e fu proprio lei a insegnargli la magia. Quando Veronika vede Charlie al momento della rivelazione, rimane scioccata nel vederlo vivo e mostra rimorso. Ovviamente, poi prova anche a sparargli.

È un momento interessante, poiché Charlie aveva costruito l’intero piano per far cadere sua sorellastra. Aveva bisogno degli Horsemen affinché attirassero l’attenzione su di loro e non su di lui. Tuttavia, quando lei si mostra sorpresa nel vederlo, si apre uno dei più grandi buchi di trama del film.

Come ha fatto Veronika Vanderberg a non riconoscere il suo fratellastro?

Charlie era presente all’evento in cui Veronika ha subito il furto iniziale del Diamante del Cuore da parte degli Horsemen, di lui e dei suoi amici. Era lì per tutto il tempo; era presente anche alla promozione dell’auto da corsa, dove è stato concluso l’ultimo inganno. Tuttavia, Veronika non riconosce mai il suo fratellastro fino al momento in cui lo vede nel caveau.

Questo può essere spiegato in un modo importante. Veronika ha trascorso quegli eventi concentrata su tre cose: riceveva telefonate con minacce; vedeva Danny degli Horsemen aggirarsi e lo teneva d’occhio; infine, controllava costantemente il suo diamante per assicurarsi che fosse al sicuro.

Charlie ha coinvolto gli Horsemen per due ragioni. Primo, perché sapeva che potevano aiutarlo a far cadere Veronika. Secondo, perché erano perfetti come depistaggio, e Veronika era così concentrata sui loro piani da non immaginare che Charlie — o chiunque altro — stesse tirando le fila nell’ombra.

È il classico trucco da mago: Charlie ha spinto Veronika a guardare da una parte mentre il vero trucco avveniva altrove. Questa distrazione le ha fatto perdere ciò che aveva davanti agli occhi per tutto il tempo.

Che fine ha fatto Dylan dopo Now You See Me 2?

Ci sono alcuni commenti strani all’inizio di L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t riguardo ai motivi per cui gli Horsemen si sono sciolti. Il gruppo avrebbe cercato di fare qualcosa in Russia, che ha portato Dylan (Mark Ruffalo) a finire rinchiuso, senza possibilità di uscire.

Questo ha colpito tutti loro e li ha separati. Non è chiaro cosa stessero cercando di fare, e sembra solo un modo per eliminare il personaggio di Mark Ruffalo dalla storia. Tuttavia, come quasi tutto nel franchise, nulla è come sembra.

Nella scena post-credit, Dylan appare in un video dell’Occhio e dice che i tre nuovi arrivati fanno ora parte del gruppo e che l’Occhio ha dei piani per loro.

Cosa riserva il futuro per I Nuovi Cavalieri e The Eye?

L’ultima scena implica che ci sia un piano in vista per Now You See Me 4, con Charlie, Bosco e June che si uniranno ai Quattro Horsemen originali e al ritorno di Lulu (Lizzy Caplan). Con una squadra di otto membri, sembra che il prossimo colpo possa essere più grande che mai, anche se resta da vedere quale sarà.

Detto ciò, ci sono alcuni elementi di L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t che un sequel dovrà affrontare. Il più grande è la morte di Thaddeus Bradley (Morgan Freeman) nella villa, che è stata completamente colpa di Charlie. Sebbene nessuno lo abbia accusato né lo abbia menzionato dopo l’evento, questo tornerà sicuramente in gioco nel prossimo film.

Now You See Me 4 è stato annunciato in sviluppo all’inizio del 2025, con Ruben Fleischer di nuovo alla regia. Si spera che l’intero cast ritorni, poiché rappresentano la parte migliore di questo nuovo film. Tuttavia, si spera anche che i buchi di trama e i momenti confusi vengano affrontati meglio rispetto a L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t.