Play Dirty – Triplo gioco, il regista spiega lo scioccante cameo del film: “Lui è un eroe”

Il regista di Play Dirty – Triplo gioco, Shane Black, e il produttore Jules Daly hanno recentemente spiegato come sono riusciti a ottenere il grande e sorprendente cameo del film. Disponibile in streaming esclusivamente su Prime Video, Play Dirty è un nuovo adattamento della serie di libri Parker di Donald E. Westlake, con Mark Wahlberg come ultimo attore a dare la sua interpretazione del popolare personaggio.

Nel film, Parker, interpretato da Wahlberg, guida un gruppo di abili criminali in una rapina di grande portata che li vedrà scontrarsi con la mafia newyorkese. Fanno parte del cast anche LaKeith Stanfield, Rosa Salazar, Keegan-Michael Key, Chukwudi Iwuji, Nat Wolff, Gretchen Mol, Thomas Jane e Tony Shalhoub. Eppure, i fan del film sono rimasti probabilmente molto sorpresi nel vedere un altro personaggio famoso apparire in un cameo: Mark Cuban, uomo d’affari, proprietario di minoranza dei Dallas Mavericks ed ex personaggio di Shark Tank.

Parte di ciò che rende il cameo così memorabile non è solo il fatto che Cuban appaia nei panni di se stesso, ma anche il fatto che finisca per essere colpito. In un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant, Black e Daly hanno spiegato come hanno ingaggiato Cuban per il cameo e il suo entusiasmo nel divertirsi un po’ con la propria immagine:

“Liam Crowley: Immagino che questa sia una domanda spoiler, non sono riuscito a trovarla da nessuna parte nelle note stampa. La terremo per dopo l’uscita. Il cameo di Mark Cuban. Come è nato e come avete fatto a convincerlo ad accettare di farsi sparare?

Shane Black: Non lo so. Onestamente, stavamo cercando qualcuno che non fosse troppo raccapricciante o cupo, ma allo stesso tempo doveva essere conosciuto e doveva essere sportivo. Quindi in realtà è stato il nostro produttore…

Jules Daly: Ezra. Ezra Emmanuel, che è un altro produttore del film, l’ha tirato fuori e noi abbiamo pensato: non c’è modo che riusciremo ad avere Mark Cuban. Voglio dire, un’idea brillante, ma Ezra era in missione e ha esaminato l’intero sistema alla WME, dove è anche… rappresentato per prenderlo, e Mark ha pensato subito di sì, ha detto: “Super divertente”. Beh, senza rinunciare a nulla, ha detto: “Mi piacerebbe essere ripreso dalla telecamera”.

Shane Black: Ed è molto strano che un ragazzo di quella statura abbia quel tipo di senso dell’umorismo. Si vede sempre meno di quel senso dell’umorismo ultimamente, soprattutto tra la gente con tutti quei soldi. Quindi per me è un eroe per questo.

Jules Daly: Ieri sera, la gente della proiezione è impazzita quando l’ha visto.

Sebbene la recitazione non sia il lavoro principale di Cuban, è apparso in diversi programmi TV e film, spesso interpretando se stesso. Tra i suoi crediti più importanti ci sono I Simpson, Entourage, The League, Brooklyn Nine-Nine, Hustle, Billions, Good Burger 2 e The Pradeeps of Pittsburgh.

Ha recitato anche in alcuni film in cui ha interpretato altri personaggi, come nel film d’azione del 1995 Lost at Sea, Sharknado 3: Oh Hell No! e, più recentemente, Royal Runaways.