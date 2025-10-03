HomeSerie TvNews

Slow Horses – Stagione 7: la data dell’inizio delle riprese svelata da Gary Oldman

Di Redazione

-

Kristin Scott Thomas e Sir Gary Oldman in “Slow Horses”
Kristin Scott Thomas and Gary Oldman in "Slow Horses," premiering September 24, 2025 on Apple TV+.

Gary Oldman rivela la data di inizio delle riprese della serie drammatica britannica Slow Horses, dopo aver terminato la sesta stagione. La serie è basata sulla serie di libri intitolata Slough House, di Mick Herron. L’adattamento televisivo vede protagonisti Gary Oldman, Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, Sophie Okonedo, Jonathan Pryce, Hugo Weaving, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung e Aimee-Ffion Edwards.

La serie, acclamata dalla critica e creata da Will Smith, ha debuttato su Apple TV+ nell’aprile 2022. Racconta la storia di alcuni agenti poco brillanti che vengono assegnati a un’unità dell’M15 guidata da Jackson Lamb (Oldman). Gli agenti che compongono la squadra vengono chiamati “Slow Horses” (cavalli lenti) a causa delle loro missioni fallite.

Mentre Slow Horses è attualmente nel bel mezzo della messa in onda della quinta stagione, la serie ha già terminato le riprese della sesta stagione. In un’intervista con ScreenRant per l’uscita della quinta stagione, Oldman rivela che le riprese della settima stagione non sono troppo lontane. Ecco i suoi commenti:

Questa è stata l’ultima serie di Will, la quinta stagione, e abbiamo avuto un team completamente nuovo. Abbiamo già girato la sesta stagione, è già pronta, e alla fine di ottobre inizieremo la settima stagione, con un nuovo team.

Cosa significa la data di ripresa della settima stagione di Slow Horse

Ruth Bradley and Christopher Chung in “Slow Horses,” premiering September 24, 2025 on Apple TV+.

Oldman ha rivelato che la settima stagione di Slow Horse inizierà le riprese alla fine di ottobre, anche se le riprese della sesta stagione sono terminate da poco. Ciò implica che Apple TV+ è molto fiduciosa nelle prestazioni dello show e probabilmente aveva già pianificato tutto prima che fosse rinnovato nel luglio 2025.

Sebbene non sia una novità, girare altre due stagioni mentre quella attuale non è ancora stata trasmessa completamente potrebbe essere considerato un po’ strano se paragonato al modo in cui funzionano la maggior parte delle serie. Tuttavia, considerando che ogni stagione è basata su un romanzo della serie, sarebbe molto più facile per il team creativo lavorare molto rapidamente.

