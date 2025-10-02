Play Dirty – Triplo gioco, la spiegazione del finale: il piano di Parker e quel personaggio è morto?

Parker e la sua banda lavorano per portare a termine una grande rapina nel finale di Play Dirty – Triplo gioco, dopo che il piano originale è stato sventato. Dopo essere stato tradito da Zen (Rosa Salazar) nella rapina iniziale del film, il personaggio interpretato da Mark Wahlberg accetta di collaborare con lei per cercare di rubare un tesoro appena scoperto, la Signora di Arintero.

Sfortunatamente per Parker, Zen, Grofield (LaKeith Stanfield), Ed (Keegan-Michael Key), Brenda (Claire Lovering) e Stan (Chai Hansen), il piano originale va in fumo perché Lozini (Tony Shalhoub) e The Outfit sono un passo avanti. I personaggi di Play Dirty sono costretti a escogitare un nuovo piano, che prevede il furto della leggendaria polena spagnola prima che la mafia possa venderla al miliardario Phineas Paul (Chuckwudi Iwuji).

Come spesso accade nei film di rapine, non tutto è come sembra. Ci sono piani segreti, doppi giochi e molto altro nel finale di Play Dirty, compresa una domanda importante sul destino di un personaggio fondamentale.

Parker ha davvero ucciso Zen?

Dopo un piano apparentemente riuscito, Play Dirty prende una piega inaspettata quando Parker si rivolta contro Zen. Vendicarsi di lei per la morte di Philly era il motivo originale che lo aveva spinto a partecipare alla rapina della Lady of Arintero, ma non era chiaro se avrebbe davvero esaudito il desiderio della moglie di Philly di uccidere il responsabile della morte del marito.

Questo porta allo scambio tra Parker e Zen nella sua stanza d’albergo dopo il piano, e lui le punta una pistola contro, spiegando che avevano ancora delle questioni da risolvere dal lavoro precedente. Parker le offre da bere e il film d’azione di Mark Wahlberg passa all’esterno della stanza quando si sente uno sparo, solo per vedere Parker uscire poco dopo.

Il film suggerisce fortemente che Parker uccida Zen, poiché appende un cartello “Non disturbare” alla porta della stanza quando se ne va, suggerendo che stia cercando di nascondere il corpo che ha lasciato dietro di sé. Play Dirty fornisce una buona motivazione per il comportamento del ladro professionista, ma lascia anche molta incertezza, consentendo a potenziali sequel di tornare indietro sulla decisione.

È significativo che Play Dirty non mostri effettivamente Parker che spara a Zen, per non parlare del fatto che non mostra al pubblico il suo cadavere. Nel mondo dello spettacolo si dice spesso che qualcuno non è davvero morto se il film o lo spettacolo non mostra il cadavere. Questo potrebbe benissimo essere il caso, soprattutto considerando il modo in cui il film ha ritratto il personaggio di Wahlberg.

Parker è spesso mostrato come poco interessato al benessere degli altri. Non ha alcun problema a lasciare morire le persone o ad ucciderle lui stesso se questo significa portare avanti il piano e mettersi al sicuro. Ma ci sono anche momenti in cui mostra un certo senso di compassione, come quando lascia vivere Kincaid.

Per questo motivo, e per il fatto che il film non esita a mostrare Parker mentre uccide delle persone, sembra più probabile che Zen sia ancora viva. Il motivo per cui avrebbe sparato solo per lasciarla vivere è sconcertante: forse si è trattato di un colpo volutamente non letale, ma questa ipotesi ha più senso dell’alternativa. Altrimenti, Play Dirty avrebbe mostrato il colpo e confermato la morte di Zen sullo schermo.

Il vero piano di Parker in Play Dirty spiegato: perché ha fatto saltare in aria la Signora di Arintero e cosa voleva veramente

È solo alla fine di Play Dirty che il piano di Parker per la rapina alla Signora di Arintero e le sue vere motivazioni diventano chiari. La sua decisione di far saltare in aria il tesoro da 500 milioni di dollari è scioccante all’inizio, poiché è ciò che lui e la sua banda hanno cercato di ottenere per tutto il film.

Il loro piano finale inizia con il rapimento di Phineas e la sua rivelazione che la Dama si trova in un caveau privato di Lozini. Irrompono nell’edificio e apparentemente rubano il tesoro con facilità prima che la mafia inizi a inseguirli. Tutto sembra andare storto quando il rimorchio della figura di proa si stacca dal mezzo di trasporto, consentendo all’Outfit di riacquistarlo e venderlo a Phineas come previsto.

Tuttavia, una volta che Phineas ha il prezioso possesso, si scopre che non ha la vera Lady of Arintero. Ha il falso realizzato dai complici di Zen. Parker e la sua banda hanno scambiato i numeri delle porte del caveau e hanno fatto credere alla banda di avere il tesoro, anche se era ancora chiuso in un caveau per un po’ di tempo.

In seguito riescono a recuperare il tesoro dal caveau, ma nello stesso momento Lozini e la sua banda arrivano dopo che Phineas e De La Paz lo hanno avvisato del falso.

Ma si scopre che Parker non ha mai davvero voluto rubare la Dama. La grande rivelazione è che dall’rapina all’ippodromo ha capito che The Outfit era in difficoltà finanziarie e che questo tesoro era il modo di Lozini per aiutare la mafia a evitare il fallimento. Ecco perché Parker ha riempito il tesoro di esplosivi e lo ha fatto saltare in aria.

Il personaggio di Wahlberg voleva assicurarsi che The Outfit fosse completamente distrutta, cosa che secondo Lozini era impossibile. Facendo saltare in aria il tesoro e uccidendo il boss della mafia, Parker impedisce a un’organizzazione criminale in difficoltà di tornare al potere. Questo gli dà anche la libertà di tornare a New York City, anche se non gli piace stare lì.

Tuttavia, abbattere The Outfit e Lozini non era l’unico obiettivo del piano di Parker. Prima di uccidere o meno Zen, un servizio giornalistico trasmette un audio trapelato di Phineas che coinvolge De La Cruz. Parker ha fatto trapelare la conversazione per rimuovere il dittatore dal potere, consentendo a Ortiz di diventare il leader del paese e ai tesori nazionali rubati di tornare alla nazione non specificata.

Questo è stato fatto per aiutare il popolo di Zen, suggerendo che Parker aveva iniziato a provare qualcosa per lei, nonostante dicesse il contrario. Anche se ruba alcuni gioielli dalla Signora di Arintero, Parker non ne tiene nessuno per sé, ma li regala alla moglie di Philly. Tutto ciò che voleva era liberarsi dell’Outfit, e questa rapina era il suo modo per farlo.

Play Dirty prepara il terreno per un sequel?

Play Dirty è un adattamento di una lunga serie di libri di Donald E. Westlake (scritti sotto lo pseudonimo di Richard Stark). Anche se non adatta direttamente uno dei romanzi, l’elenco dei materiali disponibili crea le premesse per una nuova serie per Wahlberg, Black e Prime Video.

Sorprendentemente, il finale di Play Dirty non fa molto per preparare direttamente un altro film. Non c’è alcun accenno alla prossima rapina che compirà né molti filoni narrativi irrisolti su cui basare un sequel. Questa narrazione è autonoma e funziona in quanto tale. Potrebbero seguire altri capitoli, ma se così non fosse, nessuna preparazione rimarrà in sospeso.

Se dovesse essere realizzato un seguito, un altro film con Parker di Wahlberg avrebbe più senso. Il sequel potrebbe confermare il destino di Zen e riunire la banda per un’altra impresa, affrontando un’ambientazione completamente nuova, un cattivo e altro ancora.

C’è anche la possibilità che Play Dirty possa avere uno spin-off incentrato sul personaggio di Grofield interpretato da Stanfield. Il suo personaggio proviene dai libri di Westlake ed è stato il protagonista di alcuni di essi. Con l’attore che spicca come uno dei punti di forza del film, uno spin-off su Grofield potrebbe essere una strada da seguire anche per questa serie.

Play Dirty non chiude la porta a future avventure, ma è intelligente non anticiparne direttamente una come garanzia. Sarà il pubblico a determinare se questa è la fine delle storie di Parker, Grofield e della troupe o se li rivedremo.