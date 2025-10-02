Play Dirty – Triplo gioco: guida al cast e ai personaggi

Play Dirty – Triplo gioco è il nuovo thriller d’azione disponibile su Prime Video con protagonista Mark Wahlberg. Diretto da Shane Black, il film rappresenta l’ennesimo tentativo di Hollywood di adattare la saga letteraria di “Parker”, scritta da Donald E. Westlake sotto lo pseudonimo Richard Stark.

Nel corso degli anni, Parker è stato interpretato da grandi nomi come Lee Marvin, Robert Duvall, Mel Gibson e Jason Statham. In questa nuova versione, invece, è Mark Wahlberg a raccogliere l’eredità, subentrando al posto di un progetto iniziale che avrebbe dovuto avere Robert Downey Jr. come protagonista.

La storia ruota attorno a un criminale esperto che forma una nuova banda per compiere un colpo miliardario, affrontando contemporaneamente la mafia di New York e un dittatore dell’America Latina. Il film è ricco di volti noti che si alternano accanto a Wahlberg, ognuno con un ruolo chiave nella trama.

Mark Wahlberg è Parker

Mark Wahlberg, nato a Boston, è oggi una delle star più riconosciute di Hollywood. Dopo i suoi primi successi in The Basketball Diaries e Boogie Nights, si è distinto in generi diversi, dalla commedia al dramma, pur restando sempre legato al cinema d’azione con titoli come The Italian Job, Shooter, la saga Transformers e Spenser Confidential su Netflix.

Tra i suoi ruoli più noti figurano Dirk Diggler in Boogie Nights (1997), Sean Dignam in The Departed (2006), Marcus Luttrell in Lone Survivor (2014), Cade Yeager nei Transformers e Victor Sullivan in Uncharted (2022).

In Play Dirty – Triplo gioco veste i panni di Parker, personaggio presente in 24 romanzi di Westlake. Parker è un ladro spietato ma con un certo senso di giustizia, motivato dal desiderio di vendicare i compagni di banda uccisi. Nella pellicola si ritrova coinvolto in un piano ancora più grande e rischioso.

LaKeith Stanfield è Alan Grofield

LaKeith Stanfield, originario della California, è emerso come uno degli attori più talentuosi della sua generazione. Ha guadagnato notorietà con la serie Atlanta, oltre a film di successo come Get Out e Knives Out. È stato anche nominato all’Oscar per la sua interpretazione in Judas and the Black Messiah.

Tra i suoi ruoli: Snoop Dogg in Straight Outta Compton (2015), Andre in Get Out (2017), detective in Knives Out (2019) e William O’Neal in Judas and the Black Messiah (2021).

In Play Dirty – Triplo gioco interpreta Grofield, unico personaggio della saga letteraria a comparire accanto a Parker. È un criminale professionista che collabora con lui da anni e utilizza i guadagni delle rapine per finanziare la sua vera passione: il teatro sperimentale.

Rosa Salazar è Zen

Rosa Salazar, nata a Washington D.C., ha iniziato la carriera in TV con American Horror Story e Parenthood, per poi ottenere ruoli di rilievo nella saga Maze Runner e da protagonista in Alita: Battle Angel (2019).

In Play Dirty – Triplo gioco interpreta Zen, una soldatessa proveniente da un Paese latinoamericano senza nome. Inizialmente entra in scena ostacolando il colpo di Parker, ma in seguito si allea con lui contro il regime dittatoriale che opprime il suo popolo.

Il cast di supporto di Play Dirty – Triplo gioco