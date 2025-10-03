Come guardare i film di Captain America in ordine cronologico

L’eredità di Captain America è una delle migliori dell’intero MCU. Membro fondatore degli Avengers, Captain America, interpretato da Steve Rogers, è stato protagonista di una trilogia di film epici nell’Infinity Saga, lasciando poi il testimone per il futuro dell’universo interconnesso della Marvel Studios con la successiva Multiverse Saga.

Inizialmente, tra il 2011 e il 2016 sono stati distribuiti tre film di Captain America, intervallati da apparizioni in importanti crossover dell’MCU. Il mantello di Captain America è stato portato avanti anche nei futuri progetti dell’MCU fino al 2025. Tenendo questo a mente, ecco come guardare tutti i film di Captain America in ordine cronologico (e come guardare la storia completa dell’eroe nell’MCU).

Film di Captain America in ordine cronologico

In totale, ci sono attualmente quattro film di Captain America nell’MCU (e una serie su Disney+). Ecco come guardarli in ordine cronologico:

Come già detto, guardare i titoli di Captain America dell’MCU in ordine cronologico equivale a guardarli in ordine di uscita (il che rende le cose piuttosto semplici).

La serie Falcon e il Soldato d’Inverno è stata ribattezzata Captain America e il Soldato d’Inverno nel finale, in seguito alla decisione di Sam Wilson (Anthony Mackie) di accettare finalmente lo scudo e il mantello come propri nell’MCU.

Captain America: Il primo vendicatore

Uscito come parte della prima fase di film dell’MCU, Captain America: Il primo vendicatore ci mostra le origini di Steve Rogers (Chris Evans) e come è diventato il primo vero super soldato dell’MCU durante la seconda guerra mondiale.

Il film si conclude poi con Captain America che fa schiantare un aereo dell’Hydra pieno di bombe nell’Artico. Il primo Captain America dell’MCU è stato poi congelato per 70 anni, per essere poi scongelato nell’era moderna dallo SHIELD, precisamente nel 2011 (lo stesso anno dell’uscita del film).

Captain America: The Winter Soldier

Uscito nel 2014, Captain America: The Winter Soldier è ambientato nello stesso anno, tre anni dopo che Rogers è stato risvegliato dal suo letargo congelato.

Dopo essersi unito allo SHIELD, Rogers scopre la corruzione di lunga data dell’organizzazione e l’infiltrazione da parte di Hydra, incontrando anche il Soldato d’Inverno, l’assassino sottoposto al lavaggio del cervello da Hydra che un tempo era il migliore amico di Rogers, Bucky Barnes. Dopo aver sconfitto Hydra e lo SHIELD, Il Soldato d’Inverno si conclude con Barnes che inizia a ricordare l’uomo che era un tempo.

Captain America: Civil War

Uscito nel 2016 e ambientato nello stesso anno, Captain America: Civil War vede Steve Rogers e i suoi compagni Avengers divisi sul Sokovia Accords, un nuovo trattato firmato da 117 paesi che richiede che le azioni degli individui potenziati siano supervisionate da un comitato delle Nazioni Unite.

Mentre Captain America sceglie di non firmare per proteggere il suo diritto di scegliere quando e dove intervenire e aiutare chi ne ha bisogno, Iron Man ritiene che gli Avengers debbano essere più responsabili.

Pertanto, in Civil War diversi eroi scelgono da che parte stare, vengono introdotti nuovi eroi (Black Panther e Spider-Man) e Rogers si ricongiunge con Bucky, che sta lottando per superare il lavaggio del cervello subito da Hydra.

Alla fine, il finale di Civil War vede gli Avengers sciogliersi nel 2016, con Rogers che si nasconde come fuggitivo insieme a Black Widow, Falcon e Scarlet Witch.

The Falcon and The Winter Soldier

Facendo un salto in avanti di diversi anni, oltre gli eventi di Avengers: Infinity War e Endgame, The Falcon and The Winter Soldier del 2021 è ambientato nell’anno 2024 (grazie al salto temporale di cinque anni di Endgame).

Nonostante Steve Rogers gli abbia dato lo scudo e il mantello alla fine di Avengers: Endgame, Sam Wilson ha rinunciato allo scudo per esporlo allo Smithsonian, solo per vedere il governo creare un nuovo Captain America, dando lo scudo all’ex capitano dell’esercito degli Stati Uniti John Walker (il futuro agente degli Stati Uniti visto in Thunderbolts*).

Dopo che Walker, fuori di sé, uccide un uomo a sangue freddo, Sam decide di riprendere lo scudo, incoraggiato da Bucky a diventare il Captain America che Rogers credeva potesse essere. Il finale vede Sam Wilson brandire ufficialmente lo scudo come nuovo Captain America, da cui il suddetto cambio di titolo della serie MCU in Captain America and the Winter Soldier.

Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World del 2025 è ambientato tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Primo film di Captain America a non avere Steve Rogers come protagonista, Sam Wilson è ora il Captain America dell’MCU, affiancato da Joaquín Torres nei panni del nuovo Falcon (Danny Ramierez).

Brave New World vede Wilson scoprire un’importante cospirazione globale che coinvolge il presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross (Harrison Ford) e Samuel Sterns, alias The Leader (Tim Blake Nelson).

Culminando con una grande battaglia con Ross nei panni del nuovo Red Hulk, Brave New World si conclude con Sam Wilson determinato a riportare in vita gli Avengers in vista delle imminenti nuove minacce accennate da Sterns nella scena post-crediti di Brave New World.

Come guardare l’intera storia di Captain America nell’MCU in ordine cronologico

Ecco come guardare l’intera storia di Captain America in ordine, comprese tutte le apparizioni nell’MCU al di là dei film (e della serie) principali di Captain America:

Captain America: Il primo vendicatore (2011)

(2011) Avengers (2012) – Nick Fury recluta Captain America , alias Steve Rogers, per unirsi all’Iniziativa Vendicatori.

Captain America: The Winter Soldier (2014)

(2014) Avengers: Age of Ultron (2015) – Rogers combatte con gli Avengers contro Ultron, Sam appare brevemente nella Avengers Tower.

Ant-Man (2015) – Falcon di Sam Wilson combatte contro Ant-Man, appare nei titoli di coda con Steve, preparando il terreno per Civil War .

Captain America: Civil War (2016)

(2016) Spider-Man: Homecoming (2017) – Steve Rogers appare brevemente in una serie di video in stile PSA mostrati nella scuola di Peter Parker.

Avengers: Infinity War (2018) – Rogers e i suoi compagni fuggitivi “Secret Avengers” post- Civil War combattono contro Thanos nella battaglia di Wakanda.

Avengers: Endgame (2019) – Rogers e gli Avengers sopravvissuti viaggiano nel tempo per invertire lo Schiocco di Thanos. Sam Wilson ritorna nella battaglia finale e in seguito riceve lo scudo dall’anziano Rogers, che è tornato al suo tempo originale per stare con Peggy Carter.

The Falcon and the Winter Soldier/Captain America and the Winter Soldier (2021)

(2021) Captain America: Brave New World (2025)

Sebbene la maggior parte della storia e dell’eredità di Captain America possa essere compresa dai film (e dalla serie) principali, è evidente che non guardare i film degli Avengers e le altre apparizioni nell’MCU comporta alcune lacune importanti nelle storie di Steve Rogers e Sam Wilson. Vale sicuramente la pena guardare il quadro completo del loro intero viaggio nell’MCU.