Play Dirty – Triplo Gioco: Shane Black rivela perché Robert Downey Jr. ha abbandonato il film

In una recente intervista con ScreenRant, Shane Black ha rivelato perché Robert Downey Jr. ha dovuto abbandonare il suo nuovo film de sceneggiatore e regista, Play Dirty – Triplo Gioco. Black e Downey Jr., che avevano già collaborato in Kiss Kiss Bang Bang e Iron Man 3 e avrebbero dovuto lavorare di nuovo insieme in questo adattamento della serie di libri Parker di Donald E. Westlake, ma Downey Jr. è stato infine sostituito nel ruolo principale da Mark Wahlberg.

Il film, che debutterà il 1° ottobre su Prime Video, vede Parker, interpretato da Wahlberg, e la sua abile banda coinvolti in un colpo che li mette contro la mafia di New York. Nel cast figurano anche LaKeith Stanfield, Rosa Salazar, Keegan-Michael Key, Nat Wolff e Thomas Jane. Parlando con Black e il produttore Jules Daly, Liam Crowley di ScreenRant ha dunque ottenuto alcuni chiarimenti sul motivo per cui Downey Jr. ha dovuto abbandonare il progetto, anche se ha continuato a sostenerlo.

“C’è stato un periodo in cui era impegnato in altro e noi stavamo scrivendo la sceneggiatura, poi è tornato e se n’è andato di nuovo per fare altro, era un tipo molto impegnato. Immagino che siano cose che capitano”, ha spiegato Black. “Era nella fase finale di Oppenheimer, quindi c’erano molte cose da fare, ma il fatto che lui e sua moglie siano rimasti coinvolti con noi nella realizzazione del film e che Mark sia venuto a trovarci l’altra sera, li rende dei partner incredibili”, ha aggiunto Daly.

“Sì, è vero. E anche Downey, che Dio lo benedica, è andato a fare la sua piccola cosa chiamata Dr. Destino con gli Avengers, quindi sono sicuro che non… Beh, probabilmente non si sta pentendo di aver avuto l’opportunità di farlo“, ha concluso Black. Dunque sono stati i molteplici impegni dell’attore ad impedirgli di recitare in Play Dirty – Triplo gioco. Come noto, infatti, Downey Jr. è stato recentemente impegnato nell’assumere il ruolo di Dottor Destino per i prossimi due film Marvel dedicati agli Avengers.