Channing Tatum promette che Avengers: Doomsday “vi farà uscire il cervello dalle orecchie”

Channing Tatum è pronto a riprendere il ruolo di Gambit, già interpretato in Deadpool & Wolverine, in Avengers: Doomsday, e l’attore ha parlato del suo ritorno nell’MCU durante la promozione del suo ultimo film, Roofman. Parlando con ET del progetto, Tatum ha promesso ai fan che Doomsday non li deluderà, paragonando il suo entusiasmo per il prossimo film della Marvel Studios a quello che ha provato quando Wesley Snipes è apparso sullo schermo nei panni di Blade in Deadpool & Wolverine.

“La Marvel si pone degli obiettivi ambiziosi per ogni film e li supera ogni volta. Mentre leggevo la sceneggiatura, pensavo: ‘No, come faranno a riuscirci?!’ Non siete pronti. Vi farà uscire il cervello dalle orecchie, proprio come quando ho visto Blade apparire sullo schermo in Deadpool & Wolverine… ma moltiplicato per 50”. Un attore che promuove uno dei suoi film non è una novità, ma è difficile fare a meno di lasciarci contagiare dall’entusiasmo di Tatum.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).