Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo: trailer del sequel di Quel pazzo venerdì

È finalmente arrivato il primo trailer ufficiale del sequel di Quel pazzo venerdì, Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo. In uscita quest’estate, Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo riunisce gli spettatori con la famiglia Coleman mentre Anna (Lindsay Lohan) si prepara per il suo imminente matrimonio, 22 anni dopo che lei e sua madre si sono scambiate i corpi e hanno imparato a mettersi nei panni l’una dell’altra. La storia però ama ripetersi, perché questa volta è la figlia di Anna a non essere contenta del matrimonio della madre, e insieme alla sua futura sorellastra escogita un piano per separare i genitori. Il trailer di Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo prepara il terreno: manca solo una settimana al matrimonio di Anna. Il suo fidanzato, Eric (Manny Jacinto), ha una figlia, ma i due bambini non vanno d’accordo.

Quale modo migliore per arrivare a un accordo se non quello di essere costretti a uno scambio di corpi a quattro? Le ragazze giurano di usare il loro nuovo status di “adulte” per impedire le nozze imminenti, e l’unico modo sicuro per rompere una relazione è riunire la madre con il suo primo amore. Sì, anche Chad Michael Murray riprende il suo ruolo. Guarda il trailer qui sotto:

Powered by

Cosa significa questo per Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo

La vita delle donne Coleman è appena diventata molto più complicata

Se pensavate che uno scambio di corpi tra due persone fosse complicato, provate con uno tra quattro. La figlia di Eric, Lily (Sophia Hammons), finisce nel corpo di Tess (Jamie Lee Curtis), mentre la figlia di Anna, Harper (Julia Butters), si scambia con sua madre. La posta in gioco è sicuramente più alta questa volta. Sì, Anna sta per sposarsi, proprio come sua madre quando era adolescente, ma c’è una differenza fondamentale: Anna non ha mai avuto un complice. Harper e Lily potrebbero causare danni seri mentre sono intrappolate nei corpi di Anna e Tess, a patto che riescano a coordinarsi.