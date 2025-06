Straw: il nuovo thriller di Tyler Perry debutta su Netflix con un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes

STRAW ha debuttato su Rotten Tomatoes con un punteggio del pubblico, e sembra che il nuovo thriller stia piacendo agli spettatori. Con Perry come sceneggiatore, regista e produttore, il nuovo film Netflix vede protagonista Taraji P. Henson nei panni di Janiyah, una madre single con una figlia affetta da una malattia cronica che, dopo una serie di sfortunati eventi, si ritrova dalla parte sbagliata della legge. Oltre a Henson, il cast di Straw include anche Sherri Shepherd, Teyana Taylor, Sinbad, Ashley Versher e Rockmond Dunbar, tra gli altri.

Dopo l’uscita del film il 6 giugno, Rotten Tomatoes rivela che Straw ha iniziato alla grande con un punteggio Popcornmeter dell’81% basato su oltre 100 valutazioni del pubblico. Anche se questo punteggio potrebbe variare con l’aggiunta di altre recensioni, il film ha avuto un inizio impressionante. Non è ancora stato assegnato un punteggio dalla critica, ma probabilmente ne apparirà uno man mano che emergeranno altre recensioni online.

Cosa significa questo per Straw

Perry è uno dei creatori di maggior successo di Hollywood e negli ultimi vent’anni si è costruito un pubblico appassionato. Straw è il seguito di Tyler Perry’s Duplicity (2025) e il nuovo film sta già ottenendo risultati molto migliori del suo predecessore. Duplicity ha ottenuto solo il 25% sul Popcornmeter di Rotten Tomatoes, indicando chiaramente una scarsa accoglienza da parte del pubblico. Come si può vedere dal grafico sottostante, Straw sta andando meglio anche di The Six Triple Eight (2024) e ha ottenuto il punteggio più alto tra gli ultimi cinque film di Perry.

Sebbene non ci siano ancora recensioni da parte della critica per Straw, le cose sembrano per ora piuttosto contrastanti. Delle otto recensioni disponibili su Rotten Tomatoes, cinque sono positive e tre negative.